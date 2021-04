Erve Shop presenteert haar allereerste capsule collectie, geheel in Winnie de Poeh stijl

Erve Shop, de online B2B-winkel van Erve Europe, heeft sinds de start van de eerste lockdown in mei 2020 een groot aantal klanten aan zich weten te binden. Dankzij de snelle orderafhandeling en het brede en toegankelijke assortiment aan kleding van licentiemerken, bestellen inmiddels zowel bestaande als nieuwe klanten steeds vaker via de nieuwe online shop.

Naar aanleiding van dit succes presenteert Erve Europe nu haar allereerste capsule collectie, exclusief verkrijgbaar via Erve Shop. De collectie heeft als thema Winnie de Poeh en is het resultaat van een samenwerking met Disney.

In deze collectie ligt de nadruk op zachte en subtiele prints in de bekende ‘honingkleuren’ van Winnie de Poeh. De kleding is uniseks, dus geschikt voor alle baby’s.

En er komen nog veel meer capsule collecties aan, in verschillende kledingcategorieën en in verschillende thema’s.