Esports Fashion Week: de eerste modeshow voor gamers

Esports Fashion Week organiseert de eerste modeshow voor gamers en start op 24 juli 2021, dat meldt de krant Algemeen Dagblad. Vandaag ging de pilot van de modeshow van start. Tijdens de modeshow worden de nieuwste kledingstukken van modemerken als H4X, XSET, We Are Nations en September Doves gepresenteerd.

Het evenement wordt georganiseerd door verschillende modetalenten in esports, zoals Alazia Lexi en Farrett ‘Shady’ Smith Jr. De show geeft een inkijk in de modewereld rondom de esports, zo is te lezen in berichtgeving van het AD. Naast het presenteren van kleding wordt er ook aandacht besteed aan ontwikkelingen in de esportsmodeindustrie.

De modeshow is live te bekijken via YouTube op 24 juli 2021 om 20.00u. Het is een van de grootste uitdagingen voor modemerken om relevant te blijven in een snel veranderende industrie. De samenkomst van gamen en de modeindustrie is niet nieuw, maar de relatie tussen de game- en modeindustrie is de laatste jaren wel flink gegroeid. Fast fashion giganten en luxe modehuizen willen allemaal er tegenwoordig allemaal van proeven.