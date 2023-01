Esprit consolideert diverse sublijnen

Modegroep Esprit presenteert nog maar één lijn en consolideert de lijnen EDC en White Label, zo is te lezen in een persbericht. De nieuwe structuur moet zorgen voor een meer consistente en verhoogde merkervaring. De verandering is te merken in de collectie voor het derde kwartaal van 2023.

“De geconsolideerde labelstructuur is een eerste stap in de herlancering van het merk Esprit,” aldus CEO William Pak van Esprit, in het persbericht. “Door de kern van ons merk te versterken, zullen we consumenten de beste Esprit-ervaring bieden. Door de complexiteit te verminderen en de processen te stroomlijnen, leveren wij ook een enorme bijdrage aan onze duurzaamheidsagenda. Ik kijk uit naar de komende maanden als we de herlancering van Esprit tot leven brengen.”

De aankondiging is opvallend aangezien het merk in juli 2022 nog aankondigde twee nieuwe labels te lanceren per voorjaar 2023: Esprit White Label en Esprit Black Label. White Label wordt dus nu geconsolideerd onder de algemene merknaam Esprit. Het sublabel EDC zit daarnaast al ruim twintig jaar in het assortiment van Esprit.