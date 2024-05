EsQualo: van klein merk tot wereldspeler

Iconisch en uniek

EsQualo herschrijft de regels van de stijl met haar toegankelijke maar geraffineerde collecties. Het stabiel groeiende label dankt zijn succes aan de vrouwen collecties met unieke prints, wereldse designs en echte Nederlandse kwaliteit. EsQualo is het merk voor de zelfverzekerde, smaakvolle vrouw die haar in staat stelt haar individualiteit te vieren. De mantra? “Be iconic, be unique, be EsQualo.”

Een wereldwijd modefenomeen

Het bereik van EsQualo reikt veel verder dan Nederland. Met meer dan 2600 partnerwinkels wereldwijd is het gemakkelijk om hun nieuwste collecties te vinden, waar je ook bent. Het label werkt nauw samen met zijn partnerwinkels en biedt een brede collectie aan om een ongeëvenaarde verscheidenheid aan stijlen te bieden voor vrouwen over de hele wereld. Partnerwinkels kunnen hun minst verkochte stijlen omruilen voor de meest gewilde stijlen in hun regio, wat maakt dat het label een dynamische speler in de modedetailhandel is. Een ander aspect dat bijdraagt aan het succes van het label is het voortdurend reflecteren op voorgaande collecties met hun wereldwijde verkoopvertegenwoordigers, waarbij ze de feedback die ze van alle winkels kregen meenemen om toekomstige stijlen te verbeteren.

Credits: EsQualo

Wereldwijde inspiratie en unieke prints

Om voorop te blijven lopen in de modewereld reizen de ontwerpers van EsQualo de hele wereld rond om inspiratie op te doen uit verschillende culturen, landschappen en modesteden. Deze wereldwijde verkenning stelt hen in staat om elke collectie te voorzien van een unieke mix van internationale invloeden, zodat elk stuk opwindend, on-trend en toch uniek is. Of het nu de levendige kleuren van een bruisende markt in Marrakech zijn of de dynamische ritmes en levendige straten van Brazilië, deze mondiale invloeden schijnen door in de originele ontwerpen van EsQualo. Een van de opvallende kenmerken van EsQualo zijn de innovatieve prints, die elke collectie een frisse en trendy uitstraling geven. Alle kledingstukken zijn ontworpen om een statement te maken. Hun veelzijdigheid is echt opmerkelijk. De stukken zijn zo ontworpen dat je ze moeiteloos kunt mixen en matchen om zo de perfecte look voor elke gelegenheid te creëren.

Elegantie in elk detail

De collecties van EsQualo komen zeker niet terkort aan creativiteit, zorgvuldig ontwikkeld om verfijnde items te bieden met een comfortabele pasvorm. Elk stuk is ontworpen volgens de laatste trends, met levendige blikvangers naast onmisbare basics. Rijke stoffen, verfijnde breisels en een breed scala aan andere high-end geselecteerde materialen vormen de basis van elke collectie. Deze toewijding aan kwaliteit zorgt ervoor dat elk item er niet alleen fantastisch uitziet, maar ook geweldig aanvoelt.

Credits: EsQualo

Het hart van EsQualo

Bij EsQualo wordt elke stap van het modetraject doordrenkt met liefde en expertise. Het team is gepassioneerd en deskundig en zorgt ervoor dat elk aspect van het merk, van ontwerp tot klantenservice, met zorg wordt behandeld. Of klanten of partnerwinkels nu contact opnemen via telefoon, sociale media of het contactformulier op de website, het EsQualo-team staat klaar om te helpen.

Dit zijn wij

Uiteindelijk is EsQualo meer dan alleen een modemerk, het is een wereldwijde viering van individualiteit en zelfvertrouwen voor vrouwen en een gewaardeerde betrouwbare leverancier voor haar partnerwinkels. Door EsQualo te omarmen, kiezen vrouwen niet alleen een outfit; ze maken een statement. Ze kiezen ervoor iconisch te zijn en stijlvol zichzelf te zijn. Be iconic, be unique, be EsQualo.

Wil je meer zien of de EsQualo collecties verkennen? Bezoek dan onze website.