Essentiel Antwerp en Sebago lanceren exclusieve capsulecollectie

Essentiel Antwerp bundelt haar krachten met schoenenmerk Sebago voor een exclusieve capsulecollectie. De klassieke Sebargo-bootschoenen worden voorzien van sprekende kleuren, speelse details en een bijpassende sok, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht.

In de exclusieve collectie wordt de ‘onmiskenbare levendige esthetiek’ van Essentiel Antwerp gecombineerd met het ‘hoogwaardige vakmanschap’ van Sebago. De schoenen zijn gemaakt van honderd procent premium leer en gevlochten ronde veters. De bootschoenen zijn ook voorzien van een hanger als accessoire. De schoenen zijn verkrijgbaar in twee kleuren: marineblauw met lichtroze en groene veters en een kersenbedeltje of zeegroen met lichtblauw en oranje veters en een hartjeshanger. Bij beide schoenen is een bijpassende sok verkrijgbaar.

De schoenen zijn verkrijgbaar voor 220 euro, de sokken kosten 45 euro. De exclusieve Essentiel Antwerp x Sebago collectie is vandaag gelanceerd in alle Essentiel Antwerp-winkels en op de webshop.