Essentiel Antwerp lanceert tweedehandswebsite Re-ssentiel

Het Belgische modemerk Essentiel Antwerp lanceert een website voor hun eigen tweedehands items. De website heeft de naam 'Re-ssentiel' gekregen en is op 1 september live gegaan, zo meldt het bedrijf tegen nieuwsplatform HLN.

"Ik haal altijd inspiratie uit vintage en tweedehands, mijn kleerklast light vol pre-loved items," zo meldt mede-oprichter en creatief directeur van het merk Inge Onsea op de website. "Onze kledingstukken worden ontworpen om lang mee te gaan. Ik ben dan ook ontzettend blij dat items van Essentiel Antwerp de kans krijgen op een tweede leven en dat we deze service kunnen aanbieden aan onze klanten. Zo wordt ontwerpen twee keer zo leuk."

Essentiel Antwerp neemt de items over van consumenten, als ze aan meerdere voorwaarden voldoen. Het merk biedt dan een vaste prijs voor een items. De consument stuurt het kledingstuk gratis op en Essentiel maakt het merk klaar voor de verkoop. Consumenten worden meteen betaald, nog voordat het item is verkocht. Zij krijgen een krediet waar ze een waardebon mee aan kunnen maken die ze op de tweedehands website, of bij de reguliere website van Essentiel Antwerp kunnen gebruiken. De website is momenteel alleen toegankelijk voor Belgische klanten, zo meldt HLN.

Essentiel Antwerp staat bekend om de kleurrijke en uitgesproken ontwerpen. Het merk heeft meerdere winkels in België, Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië.