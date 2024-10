Essentiel Antwerp viert 25e verjaardag met koffietafelboek

Belgische modemerk Essentiel Antwerp blaast vijfentwintig kaarsjes uit. Dit vieren ze onder andere met een geheel zwarte collectie (wat zeer ongebruikelijk is voor het kleurrijke merk), maar ook met de uitgave van een koffietafelboek.

Het boek bevat de naar eigen zeggen meest iconische momenten van de afgelopen 25 jaar. Zo zijn er campagnefoto’s, prints en behind-the-scenes beelden. Daarnaast is er nog een bijzonder element bij het boek. Bepaalde pagina’s bevatten een uitsnede en in deze uitsnede zit een presse-papier. Volgens het merk wordt het boek hierdoor ‘een veelzijdig decoratief stuk waarin lezers ook persoonlijke spullen kunnen bewaren.

Het boek wordt uitgegeven door Lannoo. Het boek is vanaf eind 2024 beschikbaar voor 145 euro via de winkels van het merk en de webshop Essentiel Antwerp. De exacte datum waarop het boek te koop is, is nog niet bekend.