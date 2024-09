Essentiel Antwerp weer in Emily in Paris, dit keer met gepersonaliseerde kimono

Was het vorig seizoen een razendpopulaire trui, nu maakt Essentiel Antwerp een cameo in de serie Emily in Paris met een ander item. In het tweede deel van seizoen vier is personage Mindy te zien met een luipaard-print kimono met achterop haar naam in pailletten. Deze personaliseerbare kimono is is ook beschikbaar voor consumenten, zo blijkt nu.

Consumenten kunnen hun eigen naam op de rug laten maken. Die bestellingen kunnen nu geplaatst worden op de website van Essentiel Antwerp, waarop levering in oktober zal plaatsvinden. Wie een kimono wil bemachtigen, moet hiervoor 395 euro neer tikken.

Of de kimono net zoveel zal opleveren als de trui die hoofdrolspeelster Lily Collins in seizoen droeg moet nog blijken. Na het verschijnen van de kleurrijke trui verkocht deze meteen uit en kwamen er aanvragen uit onder andere Azië en Amerika. Van de truien had Essentiel Antwerp er aanvankelijk ‘een stuk of driehonderd besteld, en die waren binnen direct uitverkocht,’ zegt Onsea. Een week later zette het merk nog eens tweehonderdvijftig truien online, en ook die waren binnen het uur weg.

Het betekent niet dat deze items de enige waren die gebruikt zijn in de serie. In de serie zitten ook nog andere kledingstukken van Essentiel Antwerp, onder andere gedragen door de moeder van het karakter Camille.