Ester Manas “All inclusive out now ”: er is nu een stijl voor iedereen

Parijs - Ze staan op de shortlist voor de prestigieuze LVMH-prijs , hebben de H&M Design Award gewonnen en ook nog de prijs van Galeries Lafayette op het festival van Hyères. Ester Manas en Balthazar Delepierre vormen een creatief duo dat op dit moment vol in de schijnwerpers staat. Hun merk, op naam van de jonge ontwerpster (want het is een label voor vrouwen), trekt veel aandacht binnen de modewereld. Het inclusieve credo van het merk “One size fits all” laat niks aan de verbeelding. De ontwerpers worden op de voet gevolgd door Serge Carreira, die bij de Fédération de la Haute Couture et de la Mode (de overkoepelende vakvereniging voor de Franse mode-industrie) verantwoordelijk is voor opkomend talent. Zowel Manas als Delepierre namen deel aan de Sphere Showroom, die door de Fédération is gelanceerd om veelbelovende jonge merken te ontdekken. FashionUnited sprak ze daar.

Jullie vormen een team en zijn allebei ontwerpers. Maakt dat jullie sterker?

Ester Manas: “Jazeker, we vullen elkaar heel goed aan. We hebben elkaar ontmoet op de Brusselse kunsthogeschool La Cambre. Ik studeerde mode en Balthazar typografie, voordat hij ook de kant van de mode op ging. Onze vaardigheden op het gebied van ontwerpen en grafische vormgeving voeden en versterken elkaar. Ik studeerde af aan de top van mijn klas met mijn ‘Big Again’ collectie omdat ik toen al geen goede kleren kon vinden met mijn (Franse, red.) maatje 44. Wanneer je op zoek bent naar premium- en luxekleding, houden de maten op bij 40, soms nog eerder. Daarom hebben we nu ons nieuwe logo “All Inclusive Out Now”.”

Balthazar Delepierre: “We zijn gewoon op het goede moment begonnen. Er wordt veel gesproken over inclusiviteit, over de macht van vrouwen., maar we hebben niet een bijzonder politieke boodschap. We constateerden dat de “echte” meisjes niet op de catwalk te vinden zijn, maar overal om ons heen, in onze vriendenkring, in het ware leven en op straat, en wij willen kleren maken voor iedereen.”

Het is dus allemaal begonnen met de afstudeercollectie “Big Again”…

Ester: “Ja... Het is allemaal zo snel gegaan. Met deze collectie hebben we verschillende prijzen gewonnen bij studenten concoursen, en daarna de H&M Award en het Festival van Hyères... In 2018 was het de ene prijs na de andere. Dus we hebben deze eerste collectie uitgebreid en in zekere zin aantrekkelijker gemaakt. Het was mijn afstudeerproject en we hebben er in de zomer van 2019 een capsulecollectie van gemaakt voor de prijs van Galeries Lafayette. We moesten een meer industriële versie maken van de oorspronkelijke collectie, die volledig ambachtelijk was! Daar hebben we veel van geleerd. Vanwege alle gebeurtenissen lag het voor de hand om ons eigen merk te lanceren, en dat hebben we dan ook in de winter van 2019-2020 gedaan.”

Hoe hebben jullie het in het begin voor elkaar gekregen om van “niets” naar “alles” te gaan?

Ester: “We moesten proactief zijn en een manier vinden om snel een kleine productieketen op poten te zetten. Voor de stoffen kochten we restpartijen van Maisons de Mode op. Dat was de eerste input. Vervolgens hebben we onze prototypes ontworpen in onze studio in Brussel. En daarna ontdekten we geheel bij toeval atelier Mulieris, op een steenworp afstand van onze studio. Mulieris wordt geleid door vrouwen en werkt samen met een aantal vrouwen die aan het re-integreren zijn. Alles viel op zijn plaats. We vervaardigen onze producten lokaal.”

Meteen instant succes...

Balthazar: “Ja, op ons niveau. Onze derde collectie gaat heel hard. We worden goed vertegenwoordigd in het zuiden van Frankrijk en in Duitsland. Op dit moment zijn er vier verkooppunten voor onze kleding: in Los Angeles, Londen en Nice en daarnaast onze webwinkel. Op Sphere hebben we al veel stuks verkocht en het wordt waarschijnlijk nog meer. Onze filosofie valt goed in de smaak. Als designers willen we geen boodschap uitdragen, maar laten we onze kleren liever voor zichzelf spreken, want dat zijn communicatiemiddelen bij uitstek. We zijn ontwerpers en proberen mooie producten te maken voor alle vrouwen, die door alle vrouwen gedragen kunnen worden.”

Houden jullie vast aan het concept van one size fits all? Is het niet moeilijk om je binnen dat kader te blijven vernieuwen?

Balthazar: “We denken dat dit kader, deze sterke filosofie, een fundament vormt dat ons in staat stelt om elk seizoen opnieuw met stijlvolle nieuwe kleding te komen. Deze filosofie zal nooit uit de mode raken.”

Ester: “Het enige wat ik wil is me onttrekken aan de standaardisering van lichamen en kleren maken die met het lichaam van de vrouw meebewegen, die haar aanvullen. Met één enkel model kleden we vrouwen met maat 34 tot en met 50. Het lichaam van de vrouw verandert gedurende haar hele leven, ontwikkelt zich. En we maken dus tevens duurzame kleren, zonder aparte modellen voor verschillende maten, dus zonder overproductie, zonder voorraden. Onze aanpak is uiteindelijk aardig veelomvattend.”

”De vaardigheden op het gebied van ontwerpen zijn uiteraard van cruciaal belang voor wat we willen. Raglanmouwen en een A-lijn voor jasjes die niet knellen bij de borst en die ruim zitten zonder dat je dat kan zien, oversized modellen die door slimme trucjes mooi om het lichaam sluiten, zoals koorden op belangrijke plekken, dus onder de borst en om de taille en de heupen, en plooien die “dubbel” uitrekbaar zijn.”

Het geheel heeft echt een moderne stadse uitstraling

Balthazar: “We laten ons inspireren door onze leeftijdgenoten, we zijn 25 en 26. De oversized mantels hebben functionele afneembare zakken waarvan de flappen op het silhouet zijn aangebracht, de knopen van de peplumblazers hebben we verschoven, de kostuumvestjes zijn veranderd in capes, enzovoort. We gebruiken trouwens onze vrienden als mannequins. En we ontwerpen een kledingstuk altijd voor twee lichaamsvormen: één maat 36 en één maat 44-46, zodat de koper kan zien dat het product goed past bij vrouwen met beide maten.”

Ester: “Ik wil ervoor zorgen dat onze kleding vrouwen zekerder maakt, sterker. Heel anders dan het stereotype beeld dat de media uitdragen. Overigens is mijn wintercollectie geïnspireerd op een klein meisje dat de kleren van haar moeder aantrekt en ervan droomt om groot en sterk te zijn, om allemaal dingen te doen die nu nog niet mogelijk zijn. We laten ons niet zozeer inspireren door grote thema’s, maar door “belangrijke momenten”, door “highlights”. Afgelopen zomer draaide de collectie bijvoorbeeld om welzijn, om die momenten waarop je bruinverbrand thuiskomt van het strand, een douche neemt en een sexy topje aantrekt dat over je huid glijdt en de schouders bloot laat om daarna op het terras te gaan zitten en te genieten. Dat is wat wij willen uitdragen.”

Veel jonge ontwerpers lijken zich te onderscheiden van hun oudere collega's door veel belang toe te kennen aan “betekenis” in de mode, of het nu gaat om inclusiviteit, verantwoordelijkheid, enzovoort. Herkennen jullie je daarin?

Ester en Balthazar: “Er zijn tegenwoordig zoveel verschillende merken! Waarom zou je met een nieuw label komen dat niets te zeggen heeft, dat niets toevoegt en niets nieuws brengt? Nogmaals: kleding is een communicatiemiddel. Kleren moeten mooi zijn, kwaliteit hebben. We willen iets creëren, dat is ons vak: stijlvolle dingen maken. Maar de tijd van de almachtige artistieke leider, die wij overigens moesten worden volgens de docenten op school, lijkt ons voorgoed voorbij. We laten niet ons ego spreken, maar hebben het over vrouwen.”

”Maar dat onze generatie op zoek is naar betekenis en zich verantwoordelijk voelt ten aanzien van stijl en productie, is alleen maar mogelijk doordat de voorgaande generaties het pad hebben gebaand. Ze hebben goed werk geleverd door ons vrijer te maken. De problemen zijn veranderd, de maatschappij is veranderd.”

Het origineel van dit artikel werd 5 maart gepubliceerd op FashionUnited.fr .