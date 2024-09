Ester Manas ontwerpt voor lingeriemerk Chantelle X

Belgisch merk Ester Manas heeft op de catwalk van Paris Fashion Week een samenwerking met Frans lingeriemerk Chantelle X onthuld. De capsulecollectie is meteen beschikbaar online en in geselecteerde boetieks. FashionUnited spreekt met Renaud Cambuzat, global chief creative officer van Chantelle X.

Wanneer kruisten de paden van Chantelle X en Ester Manas voor het eerst?

We kruisten voor het eerst elkaars pad in de mode-industrie een paar jaar geleden. Onze merken verkennen allebei nieuwe manieren om de regels van mode opnieuw te definiëren. De wederzijdse bewondering voor elkaars werk leidde vanzelfsprekend tot deze samenwerking. We delen een gemeenschappelijke visie op het gebied van inclusiviteit en creativiteit, door middel van body positivity en gedurfde ontwerpen. We liepen samen over de catwalk tijdens de FW23 Paris Fashion Week met onze Chantelle X-stukken, voordat we vandaag deze capsulecollectie creëerden.

Kun je ons iets vertellen over het ontwerpproces? Was het gemakkelijk om elkaars stijlen op elkaar af te stemmen?

Het ontwerpproces was erg vloeiend en collaboratief. Chantelle X staat bekend om zijn gedurfde, eigentijdse lingerievoorstellen, terwijl Ester Manas een unieke, avant-gardistische benadering van mode heeft. Onze stijlen vullen elkaar van nature aan, vooral omdat beide merken prioriteit geven aan het versterken van vrouwen en het vieren van diversiteit.

Tekst loopt verder onder de afbeelding.

De Ester Manas x Chantelle X collectie. Credits: Chantelle X.

Kun je uitleggen hoe de invloeden van zowel Chantelle X als Ester Manas in de collectie te zien zijn?

De collectie is een mix van de precisie en meesterschap van Chantelle X op het gebied van lingerie met de gedurfde, maat-inclusieve silhouetten van Ester Manas in de mode. We werkten met exclusieve materialen zoals Leavers-kant met snitten die alle lichaamstypes flatteren. Het was belangrijk voor ons om te laten zien dat gedurfdheid in lingerie door alle vrouwen kan worden omarmd. Onze invloed schittert door de speelse en onbeschaamde benadering van transparantie en vormen.

Ester Manas staat voor inclusiviteit - wordt dit weerspiegeld in de maten die Chantelle X in hun collectie aanbiedt?

Absoluut. Inclusiviteit staat centraal in deze samenwerking, maar ook in het hart van Chantelle. Net als Ester Manas streeft Chantelle X ernaar om vrouwen zich mooi en zelfverzekerd te laten voelen. De collectie is verkrijgbaar in een breed scala aan maten, van S tot XL en van B-cup tot G-cup, zodat deze past bij alle lichaamstypes. Het was belangrijk voor ons om de stukken niet alleen stijlvol te maken, maar ook voor iedereen ontworpen.

Kunnen we een vervolg verwachten op deze samenwerking?

We staan altijd open voor het verkennen van toekomstige samenwerkingen die de grenzen van de mode blijven verleggen.