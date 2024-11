Esthetiek, duurzaamheid en functionaliteit: De sleutels tot succes in badmode

“Ik zit al vele jaren in deze branche en ik kan je vertellen dat als je dit jaar een verlies van 6 procent realiseert, je het ongelooflijk goed doet. Het gemiddelde verlies in de sector ligt tussen de 25 en 30 procent.” Met deze gewaagde uitspraak opende Nederlandse trendvoorspeller David Shah zijn trendseminar die een impact zullen hebben op de textielsector - vooral in badmode, lingerie en activewear - tijdens de beurs Mare dit Moda, die van 5 tot en met 7 november plaatsvond in het Palais des Festivals in Cannes (Frankrijk).

De woorden zetten de toon voor een gesprek over de uitdagingen en kansen van het navigeren door een constant veranderende markt. Shah benadrukte dat aanpassingsvermogen en veerkracht essentieel zijn voor bedrijven, die een delicaat evenwicht moeten vinden tussen technologische innovatie en respect voor traditie en cultuur. Het is niet langer genoeg om alleen maar esthetische trends te volgen; de textielsector ondergaat een transformatie, waarbij een oprechte toewijding aan duurzaamheid, diversiteit en inclusie nodig is om zich te onderscheiden in een steeds concurrerender landschap.

Het seminar ging verder met het bespreken van belangrijke vragen voor textielprofessionals: waar zijn consumenten naar op zoek? Met welke strategieën kunnen de collecties voor lente/zomer 2026 het beste voldoen aan de nieuwe eisen van de consument?

Creatieve veerkracht bij tegenslag

In een context van economische onzekerheid en constante uitdagingen moet badmode reageren met kleurrijke ontwerpen, structuur en dynamiek en dienen als een manifest van veerkracht bij tegenslag.

Voor het seizoen SS26 zijn klassieke streeppatronen in gedurfde combinaties en kleurblokkeringen opvallende trends die een moeiteloze elegantie bieden.

Duran Lantink SS24. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Louis Vuitton SS25. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Ontwerp door Palmas for Spring/Summer 2025. Credits: Gran Canaria Swim Week.

Verwachtingen van de moderne consument

De hedendaagse consument is erg veeleisend. Ze zoeken een emotionele band met de kleding die ze kopen en verwachten duurzame inspanningen van merken. In deze context wordt de integratie van duurzame materialen en geavanceerde technologieën in het ontwerp essentieel voor merken die de aandacht willen trekken.

Biopolymeren Biopolymeren zijn polymeren van natuurlijke oorsprong die geproduceerd worden uit hernieuwbare bronnen zoals planten, bacteriën, algen of organisch afval. In tegenstelling tot conventionele kunststoffen die zijn afgeleid van aardolie, kunnen deze materialen biologisch afbreekbaar of composteerbaar zijn, wat betekent dat ze onder bepaalde omstandigheden op natuurlijke wijze afbreken, waardoor de ophoping van plastic afval in het milieu afneemt.

en gerecyclede vezels zijn enkele van de textielsoorten die de afgelopen seizoenen aan populariteit hebben gewonnen. Ze bieden de mogelijkheid om veelzijdige kledingstukken te maken die lang meegaan, zonder afbreuk te doen aan stijl of functionaliteit.

The Lycra Company heeft lycra geïntroduceerd dat gemaakt is van maïs, een project dat bedoeld is om de afhankelijkheid van de industrie van aardolie geleidelijk te verminderen. Credits: The Lycra Company.

Bovendien zijn kledingstukken zoals badmode en lingerie niet langer beperkt tot hun traditionele gebruik; ze ontwikkelen zich tot vaste waarden in de dagelijkse mode. Shah stelde bijvoorbeeld voor dat zwemkleding zowel op het strand als op een festival gedragen kan worden, of gecombineerd met een oversized blazer als outfit voor een avondje uit.

Stella Mccartney SS25. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Sinesia Carol SS25. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

De natuur omarmen

Nu consumenten op zoek zijn naar een meer authentieke band met hun omgeving, winnen texturen geïnspireerd door natuurlijke elementen zoals boomschors, geërodeerde oppervlakken of de beweging van water aan belang. Deze benadering stelt merken in staat om een ongepolijste, organische esthetiek te bieden die mensen verbindt met de schoonheid van “imperfectie”.

Shah wijst erop dat kleurtechnieken een vitale rol spelen in deze esthetiek, met tinten die het palet van de natuur zelf weerspiegelen. De nadruk wordt gelegd op natuurlijke kleurstoffen afkomstig van algen en planten, waarbij synthetische en industriële verfmethoden worden vermeden.

Sigal SS25. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

David Shah tijdens het trendseminar. Credits: Alicia Reyes Sarmiento / FashionUnited

Het doel is om de essentie van de natuur vast te leggen door texturen op te roepen die geïnspireerd zijn door elementen zoals de ruwheid van schors of de zachte aanraking van mos, in plaats van te vertrouwen op directe imitatie.

Water als inspiratie

Voor de komende seizoenen komt water naar voren als een centraal thema, met een kleurenpalet dat varieert van zacht lila tot parelmoerblauw. Deze tinten stralen een gevoel van rust en zelfzorg uit en zijn aantrekkelijk voor klanten die er goed uit willen zien en zich goed willen voelen.

(Van links naar rechts) Axil SS25, Asai SS24, en Draw Hunting Hue SS25 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Marine detail van Pirola Passamanerie, tentoongesteld op Mare di Moda. Credits: Alicia Reyes Sarmiento // FashionUnited

Dit thema brengt texturen en parelmoerachtige afwerkingen tot leven die de beweging van water in het licht vangen en die tot uiting komen in zachte stoffen die het lichaam zacht omarmen.

Nostalgische athleisure

De athleisure-trend ontwikkelt zich nu tot een hybride - en enigszins nostalgische - esthetiek die zowel in stedelijke als natuurlijke omgeving werkt.

Gymnaste Mélanie de Jesus dos Santos, ambassadrice voor het huis Dior (LVMH-groep). Credits: © Nelson Rosier

Deze nieuwe richting introduceert stukken die stedelijke en sportieve stijlen combineren, met retro-geïnspireerde materialen zoals badstof en crinoline, die doen denken aan de jaren 1970.

Relaxte, op sport geïnspireerde silhouetten worden onmisbaar in de collectie, terwijl geribde stoffen een getextureerde brug slaan tussen urban raffinement en outdoor appeal.

Acacia SS25. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Ontwerp door Vän voor Spring/Summer 2025. Credits: Gran Canaria Swim Week.

Ambachtelijke verbindingen

In een markt vol eindeloze keuzemogelijkheden is authenticiteit een kernwaarde geworden voor consumenten. Artisanale details zoals zichtbare stiksels en haakwerk voegen niet alleen visuele aantrekkingskracht toe, maar verdiepen ook de emotionele band met het kledingstuk, dat wordt gezien als een uniek stuk dat met toewijding en zorg is gemaakt.

Ontwerp van Dolores Cortés voor Lente/Zomer 2025. Credits: Gran Canaria Swim Week.

(Van links naar rechts) Acacia SS25 en Oh Polly SS25. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

In plaats van conventionele materialen zoals gaas, stelde de expert voor om te kiezen voor minder gebruikelijke texturen om een meer verfijnde en ambachtelijke stijl te creëren. Elk stuk, met zijn unieke details en “imperfecties”, vertelt een verhaal en biedt consumenten een ervaring van authenticiteit en exclusiviteit.

