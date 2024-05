Etq en Cruyff topmannen zijn merk Referenc gestart

De Nederlandse mode industrie heeft er een (schoenen)merk bij: Referenc. Achter het merk zitten diverse bekenden uit de industrie, zo blijkt. Het merk is opgericht door Ferenc van der Vlies (mede-eigenaar modemerk Cruyff), mede-oprichter en oud-eigenaren van Etq Patrick van der Woude en Hugo Castermans.

Referenc moet ‘een nieuwe koers in de wereld van mode en design’ inslaan en wil klassieke schoenen herdefiniëren. Zo brengt het merk geen volledige collecties uit, maar komen diverse modellen per keer uit. De schoenen moeten het comfort hebben van sportswear, maar de uitstraling hebben van klassieke schoenontwerpen.

Het merk trekt voor het inkoopseizoen ook naar mannenmodebeurs Pitti Uomo aankomende juni. Ook heeft het merk al diverse verkooppunten verzekerd, onder andere bij Wendela van Dijk, Calico Club, Tessabit, Vietti en Beyman. Referenc biedt producten aan voor zowel mannen als vrouwen. Prijzen van de schoenen liggen tussen de 290 en 330 euro.

Referenc focust zich momenteel op schoenen, maar het merk geeft aan dat het verder wil ontwikkelen. Zo noemt het persbericht zonnebrillen en broeken, maar in 2025 moet er een volledige ready-to-wear collectie bij komen.

Ferenc van der Vlies in het persbericht over Referenc: "We zijn gek op innoveren, wat de kern vormt van ons werk. We combineren ambachtelijk vakmanschap met cutting-edge technologie en innovatie om een tijdloze elegante schoen te creëren die het comfort heeft van een sneaker. Voor de productontwikkeling laten we ons inspireren op oude designs waar we moderne innovaties op toepassen, resulterend in de creatie van ultieme hybrids tussen klassieke en moderne, sportieve stijlen - in onze ogen de nieuwe classics. Onze innovatie gaat niet over revolutie. Het gaat om evolutie in lifestyle door oog te hebben voor detail, te kiezen voor een elevated look en daarmee goed voor de dag te komen.”

Referenc collectie. Credits: Referenc

Dit artikel is na publicatie aangepast. In een persbericht werd vermeld dat Hugo Castermans op dit moment nog eigenaar was van Etq. Dit bleek incorrect. Castermans is geen eigenaar meer van het merk.