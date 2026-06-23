EU financiert onderzoek van Design Academy Eindhoven naar sociale impact van virtuele werelden

Design Academy Eindhoven (DAE) en haar Trans Realities Lab (TRL) ontvangen 650.000 euro als onderdeel van een door de Europese Unie gefinancierd onderzoeksinitiatief. Dit initiatief onderzoekt de culturele en sociale impact van persistente virtuele werelden. De financiering is onderdeel van het VOPUS-project (Virtual World Opera for Participation, Unity, and Social Cohesion) ter waarde van 3,5 miljoen euro. Dit is een 36 maanden durend Horizon Europe-programma met negen partners uit zes landen, gecoördineerd door de Aalto Universiteit in Finland.

Het project onderzoekt de invloed van toenemende deelname aan virtuele omgevingen op sociale cohesie, welzijn en culturele identiteit met opera als casestudy. Daarnaast is het doel om te onderzoeken hoe digitale en persistente werelden culturele instellingen kunnen helpen een breder publiek te bereiken en de langetermijnveerkracht van Europees cultureel erfgoed te versterken.

Als belangrijkste technische partner van het consortium leidt DAE het ontwerp, de ontwikkeling en de exploitatie van Operaland. Dit is een persistente virtuele wereldomgeving gebouwd op open Web 4.0-standaarden, waaronder glTF 2.0, OpenXR, WebXR en WebGPU. Het platform is bedoeld om vendor lock-in te vermijden en een herbruikbare infrastructuur te bieden die door culturele instellingen in heel Europa kan worden overgenomen.

Het project is de eerste grootschalige toepassing van een nieuwe open platformkern, ontwikkeld door het Trans Realities Lab. De technologie bouwt voort op het eerdere XR-IT-project van het lab, dat Technology Readiness Level 8 bereikte. Dit project culmineerde in Cat Content, 's werelds eerste live motion-capture animatiefilm. De film werd gelijktijdig geproduceerd op locaties in Finland, Nederland en Duitsland. De productie ontving in 2025 de International Production Award op het Next Reality Festival in Hamburg.

Dr. Ian Biscoe, hoogleraar Transdisciplinary Design Networks aan de Design Academy Eindhoven en oprichter van het Trans Realities Lab, zegt dat het project voortbouwt op jarenlang onderzoek naar gedistribueerde virtuele productie en open digitale infrastructuur. Hij omschrijft persistente virtuele werelden als een van de bepalende culturele vraagstukken van het komende decennium. Hij stelt dat Europese instellingen een actieve rol moeten spelen in de vormgeving van hun ontwikkeling.

Naast de technologische ontwikkeling brengt VOPUS expertise samen uit onderzoek, de podiumkunsten en de industrie. Partners zijn onder andere Digital Catapult in het Verenigd Koninkrijk, Universitat Autònoma de Barcelona, Fundamental Research in België, de Finse Nationale Opera en Ballet, Staatstheater Augsburg, Staatsopera Stara Zagora en Sunderland Software City.

Het project weerspiegelt ook de bredere betrokkenheid van Design Academy Eindhoven bij Europese initiatieven rondom virtuele werelden en immersieve technologieën. Het Trans Realities Lab neemt deel aan de EU VR/AR Coalition, de Virtual Worlds Association en het Metaverse Standards Forum. Naar verwachting zal het VOPUS-project bijdragen aan de toekomstige ontwikkeling van standaarden in de sector.