Euratex te spreken over vooruitgang wetgeving, maar betreurt benadering van de textielindustrie

Het Europees Parlement bepaalde woensdag zijn standpunt over de verordening inzake ecologisch ontwerp dat tot doel heeft duurzaamheid en circulariteit van producten op de Europese markt, waaronder textiel, te verbeteren.

Euratex erkent het belang van het versnellen van de groene transitie en verwelkomt de vooruitgang in de wetgeving, maar betreurt de benadering van het Europees Parlement om de textielindustrie als doelgroep te nemen in een verordening die bedoeld is als kaderwetgeving voor alle sectoren, zo schrijft Euratex vandaag.

Euratex vertegenwoordigt 160.000 Europese textielbedrijven en benadrukt dat een succesvol wettelijk kader gebaseerd is op een inclusieve en haalbare aanpak. Dit zorgt uiteindelijk voor voldoende capaciteit en stelt een tijdlijn voor bedrijven om zich aan te passen, zo staat in het bericht. Euratex steunt dan ook de oproep van de EP-leden voor ondersteuning op maat en een soepele overgang voor MKB-bedrijven.

“Aangezien het voor bedrijven al moeilijk is om door alle lopende beleids- en wetgevingsinitiatieven te navigeren, waardeert Euratex de inspanningen van het Europees Parlement om te zorgen voor consistentie in de wetgeving, waarvan het gebrek alleen maar kan leiden tot extra kosten en administratieve lasten voor bedrijven. De inclusiviteit van het toekomstige forum voor ecologisch ontwerp heeft inderdaad een positieve impuls gekregen”, aldus Euratex.

Tegelijkertijd betreurt Euratex het dat het Europees Parlement niet instemt voor samenwerking in de wetgeving wat betreft risicovolle stoffen en chemische stoffen om overlappende of tegenstrijdige regelgeving te voorkomen. Daarom adviseert Euratex sociale duurzaamheidsaspecten aan te pakken binnen het wetgevingskader voor zorgvuldigheidseisen.