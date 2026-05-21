Europa dwingt de modewereld tot radicale verandering, en Amsterdam staat in het middelpunt

Op een cruciaal moment voor de Europese textiel- en mode-industrie verwelkomt de Hogeschool van Amsterdam (HvA) van 26 tot en met 28 mei 2026 de internationale Textile ETP Conference; hét Europese platform voor toekomstbestendige kleding en textiel. Wetenschap en industrie buigen zich in Amsterdam over de ingrijpende verandering die de sector te wachten staat, dankzij nieuwe Europese wet- en regelgeving. Het ‘digitale productpaspoort’ dat Europa invoert, is daar een voorbeeld van.

Wetenschap én industrie komen deze maand samen in Amsterdam om zich te buigen over de noodzaak van digitalisering en data driven-modellen voor de textiel- en kledingindustrie. Want nieuwe wetgeving uit Brussel dwingt bedrijven om anders te gaan ontwerpen, produceren en verkopen.

“Het ‘Digital Product Passport’ dat de EU invoert, digitaliseert een sector die eigenlijk niet gedigitaliseerd wil worden”, zegt Troy Nachtigall, lector Fashion Research and Technology. “De industrie is hier nog weinig mee bezig. We zien bijvoorbeeld dat de schoenenindustrie minder bereid was te veranderen dan gehoopt. Maar dit paspoort, vanuit de ‘Ecodesign for Sustainable Products Regulation’, en de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid gaan het speelveld drastisch veranderen.”

Voorlopers

De conferentie van ETP in Amsterdam is cruciaal, zodat wetenschap en industrie elkaar kunnen helpen bij die omslag. Samen met het netwerk heeft het lectoraat van Nachtigall zich de afgelopen 10 over de toekomst gebogen, en die kennis komt nu goed van pas.

“We onderzoeken ideeën die nog onmogelijk of nét haalbaar lijken, en helpen bedrijven vervolgens om die verder te ontwikkelen en toe te passen. Dat doen we met voorlopers als Knitwear Lab en ByBorre.”

Microfabriek

De HvA heeft een ‘microfactory’ waarin onderzoekers en studenten, volledig gerobotiseerd, truien op maat kunnen produceren. Robotisering en automatisering worden volgens Nachtigall steeds belangrijker.

“We zien steeds minder mensen die nog in textile engineering of de handmatige textielarbeid terecht willen komen, zelfs niet meer in China of Bangladesh. Een van de opvallendste ontwikkelingen is dat geen enkele generatie nog wil dat hun kinderen in de textielindustrie gaan werken. Daarom is de beweging richting robots en automatisering volgens mij de weg vooruit.”

Nachtigall schetst een toekomst waarin ontwerpers eerst kledingstukken testen, voordat die worden geproduceerd. “Een designer kan een ontwerp maken, dit op Instagram zetten en al tien exemplaren verkopen, voordat het in productie gaat. En wordt zo’n kledingstuk gemaakt door iemand die dichter bij je staat, dan denk ik dat een sterkere band ontstaat met het product.”

Wereldwijde spelers

Wereldwijd zijn er slechts een paar kennisinstellingen die zich bezighouden met de mogelijkheden van robots en digitalisering voor de kledingindustrie. Naast de HvA noemt Nachtigall onder meer Politecnico di Milano, de Swedish School of Textiles en MIT. “Het is een kleine groep mensen die al op deze manier werkt, en we kennen elkaar eigenlijk allemaal.”

Dat Amsterdam deze conferentie van Europese voorlopers mag hosten, biedt het lectoraat Fashion Research & Technology en AMFI internationaal podium om de kracht van praktijkgericht onderzoek en hun expertise zichtbaar te maken.

“Uniek voor onze onderzoeksgroep is het holistisch perspectief: we zoomen niet in op één onderdeel van de kledingindustrie, maar bekijken het hele ecosysteem”, zegt Nachtigall. Dit doet de HvA in het netwerk NewTexEco, samen met andere kennispartners: voor de opgave van verduurzaming kijken de onderzoekers naar de hele keten- van vezel tot verkoop en restproduct.

De HvA leidt ook studenten op voor dit veranderende vakgebied, met haar lectoraat Fashion Research and Technology, AMFI en de master Digital Fashion Technology.

Het jubileumcongres in Amsterdam wordt georganiseerd door AMFI, de HvA en Modint in samenwerking met het Europese netwerk voor textiel- en kledinginnovatie.

Over de nieuwe EU-regelgeving

De Europese Unie werkt aan nieuwe regels, die duurzame kleding en textiel tot de norm moeten maken. Een belangrijk onderdeel daarvan is het Digital Product Passport (DPP): een digitaal paspoort waarin precies staat waar een kledingstuk van is gemaakt, waar de materialen vandaan komen, hoe het is geproduceerd en hoe het gerepareerd of gerecycled kan worden.

Het paspoort maakt deel uit van de ‘Ecodesign sustainable product regulation’. De regels gaan gelden voor alle merken die kleding, textiel of schoenen verkopen binnen de EU. Daarnaast mogen grote modebedrijven vanaf 2026 geen onverkochte kleding en schoenen meer vernietigen. Voor middelgrote bedrijven gaat dat verbod vanaf 2030 gelden. Kleine merken zijn voorlopig uitgezonderd.

De EU verwacht de definitieve regels rond textiel en het Digital Product Passport in 2027 vast te leggen.