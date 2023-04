Europees Parlement wil einde aan fast fashion maken, zet schets strengere regels op papier

Het Europees Parlement is het eens met de milieucommissie en vindt dat er maatregelen moeten komen die ervoor zorgen dat textiel op een circulaire, duurzame en sociaal rechtvaardige manier wordt geproduceerd, zo meldt het Europees Parlement in een persbericht.

De Europees Parlementsleden zeggen dat textiel dat binnen de Europese Unie wordt verkocht duurzamer en makkelijker herbruikbaar moet zijn. Daarnaast moet textiel makkelijker te repareren en te recyclen zijn, grotendeels gemaakt zijn van gerecyclede vezels en vrij zijn van gevaarlijke stoffen. De leden benadrukken dat textiel geproduceerd moet worden met respect voor mensenrechten, sociale en arbeidsrechten, het milieu en dierenwelzijn in de hele toeleveringsketen.

De milieucommissie roept de Europese Commissie en de EU-landen op maatregelen te nemen die fast fashion vaarwel zeggen. In het verzoek definieert de commissie fast fashion als ‘een grote hoeveelheid kleding van lagere kwaliteit voor een lage prijs’. Om af te stappen van fast fashion, vindt de commissie dat consumenten beter moeten worden geïnformeerd om hen te helpen verantwoorde en duurzame keuzes te maken. Daarom stelt het een ‘digitaal productpaspoort’ voor dat volgens de commissie moet worden toegevoegd aan de komende revisie van de ecodesignverordening.

Europees Parlement schetst strengere regels voor textielsector, wil streep door fast fashion zetten

Daarnaast willen de EP-leden dat de uitstoot van broeikasgassen binnen de textielindustrie wordt teruggedrongen. Om dat te verwezenlijken moeten productieprocessen minder energie- en waterintensief worden, het gebruik en vrijkomen van schadelijke stoffen vermeden worden en de materiaal- en consumptievoetafdruk verkleind worden, zo schrijft de milieucommissie in het verzoek. “Geef alle voorstellen wat betreft textiel en schoeisel voorrang.”

Daarnaast willen de EP-leden dat bij de revisie van de richtlijnen wat betreft afvalstoffen specifieke, afzonderlijke doelstellingen worden opgenomen voor preventie, inzameling, hergebruik en recycling van textielafval, en dat het storten van textiel geleidelijk wordt afgeschaft. Bovendien willen de EP-leden een verbod op de vernietiging van onverkochte of geretourneerde items en regels om greenwashing-praktijken te elimineren.

“Consumenten kunnen de textielsector niet hervormen met hun koopgedrag”, aldus een woordvoerder van het Europees Parlement in het persbericht. “Als we de markt zijn gang laten gaan, laten we de deur openstaan voor een fast fashion-model dat mensen en de grondstoffen van onze planeet uitbaat. De EU moet fabrikanten en grote modebedrijven wettelijk verplichten duurzamer te werken. Mensen en onze planeet zijn belangrijker dan de winsten van de textielindustrie."

"De rampen die zich in het verleden hebben voorgedaan zoals de instorting van de Rana Plaza, de groeiende stortplaatsen in Ghana en Nepal, vervuld water en microplastics in onze oceanen, laten zien wat er gebeurt als dit principe niet wordt nageleefd. We hebben lang genoeg gewacht - het is tijd voor verandering.”

Het verzoek wordt naar verwachting voor de zomer in de plenaire vergadering behandeld.