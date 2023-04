Europese Commissie voert inspecties uit bij modebedrijven, ook bij modemerk Gucci

De Europese Commissie is deze week begonnen met onaangekondigde inspecties op bedrijventerreinen van modebedrijven, zo schrijft de organisatie in een persbericht. Daarbij heeft de commissie ook formele verzoeken voor informatie ingediend bij andere modebedrijven. Een van de modebedrijven waar een bezoek is gebracht blijkt modemerk Gucci te zijn, zo blijkt uit een persbericht van het moederbedrijf Kering.

De Europese Commissie geeft aan de inspecties uit te voeren omdat het vermoed dat de modebedrijven concurrentieregels heeft overtreden die kartelvorming verbieden. De commissie benadrukt echter wel dat deze inspecties een eerste voorlopige stap zijn in de onderzoeken. Het betekent niet dat deze bedrijven die nu een bezoek hebben gehad of een officieel verzoek voor informatie schuldig zijn aan het overtreden van concurrentieregels. “De commissie respecteert het recht om zich te verdedigen, specifiek het recht van bedrijven om gehoord te worden in deze concurrentie onderzoeken,” aldus het bericht.

Kering geeft in een eigen bericht aan dat als onderdeel van de inspecties van de Europese Commissies die zijn gestart op 18 april 2023 er een bezoek is gebracht aan het terrein van Gucci, een van hun dochterbedrijven. “De groep verleent volledige medewerking aan de commissie in het kader van dit onderzoek.”