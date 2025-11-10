Evelyne Kranendonk over 15 jaar Dante6: “Groei komt altijd uit verbinding.”

Met de lancering van de 15th Anniversary Capsule Collection markeert Dante6 een belangrijk moment in haar merkgeschiedenis. De collectie, gepresenteerd tijdens Amsterdam Fashion Week, viert niet alleen het jubileum van het merk, maar onderstreept ook de strategische koers die Dante6 voor de toekomst heeft uitgezet. Oprichtster Evelyne Kranendonk blikt in gesprek met FashionUnited terug op vijftien jaar ondernemerschap, creatieve keuzes en merkontwikkeling, en kijkt vooral vooruit.

Dante6 begon in 2010 met een duidelijke ambitie: een internationaal merk opbouwen met een uitgesproken creatieve signatuur. Geen eenvoudige weg, geeft Evelyne toe, maar wel een bewuste. “Vanaf het prille begin hebben we gewerkt vanuit een duidelijke creatieve signatuur, zonder compromis te doen aan kwaliteit, commercialiteit of draagbaarheid. Vanuit zakelijk oogpunt is dit op korte termijn de meest complexe en duurste route, maar onmisbaar op de langere termijn, omdat het een ijzersterk kompas geeft.” Dat kompas heeft het merk in staat gesteld om koersvast te blijven, ook in onzekere tijden.

Credits: Dante6

Little Couture: verleden, toekomst en merkidentiteit in een capsule

De capsulecollectie waarmee het jubileum wordt gevierd, is een ode aan die reis. De 15th Anniversary Celebration Capsule telt zes uitgesproken stijlen, waarbij het allereerste handgeschreven logo van Dante6 opnieuw is gebruikt als vrouwelijke eerbetoon aan het beginpunt. “We nodigen onze klant uit in een wereld die we ‘Little Couture’ noemen, waar verfijning, feestelijkheid en empowerment elkaar ontmoeten,” legt Evelyne uit. De collectie wordt verbonden door de diepe, warme kleur Purple Eclipse. “Het is de kleur van zonsondergang en zonsopgang, van einde en een nieuw begin. Het geeft de capsule haar contrast, haar stem en haar hartslag.” Daarmee is de collectie niet alleen een terugblik op het verleden, maar vooral een inhoudelijk en visueel statement over waar het merk vandaag staat.

Credits: Dante6

Credits: Dante6

De term Little Couture is nieuw binnen de Dante6-communicatie, maar voelt als een logische uitbreiding van het merk-DNA. Evelyne omschrijft het als “verfijning en exclusiviteit die couture ademt, maar dan op een toegankelijke en draagbare manier.” Geen onbereikbare showpieces, maar zorgvuldig ontworpen items die luxe details, vakmanschap en bijzondere stoffen combineren met een draagbaarheid die past bij het dagelijkse leven van de moderne vrouw. “Het is precies die mix van verfijning en toegankelijkheid die Dante6 al 15 jaar kenmerkt.”

Amsterdam Fashion Week als podium voor community en strategie

Om de capsule te lanceren, koos het merk voor een presentatie tijdens Amsterdam Fashion Week. “De samenwerking met Amsterdam Fashion Week voelde voor ons als een natuurlijke synergie, omdat beide partijen dezelfde waarden delen: creativiteit, vernieuwing en een diepe verbondenheid met de vrouw die mode bewust beleeft,” zegt Evelyne.

In een intieme setting met live muziek van Kris Berry en ruim 130 gasten, waaronder pers, celebrities, influencers en loyale klanten, werd de collectie op persoonlijke manier onthuld. “Het voelde als een kroonmoment: 15 jaar Dante6 vieren met onze community. Wat ik de aanwezigen vooral wilde laten voelen, was de ziel van Dante6: intiem, luxe, verbonden en vrouwelijk vanuit kracht.” “De presentatie heb ik zelf als bijzonder en emotioneel ervaren.” Daarnaast bood Amsterdam Fashion Week een aansluitend en passend podium: op Nederlandse bodem met een internationale uitstraling, een weerspiegeling van Dante6, die met een been in de Nederlandse modegeschiedenis staan, met het andere gericht op de toekomst.

Credits: Dante6

Credits: Dante6

De capsule is ook richting B2B-partners een bewust signaal. Evelyne benadrukt dat deze niet alleen artistiek, maar ook strategisch is ingestoken. “We hebben bij Dante6 de creatieve diepte en visie om couture-elementen toe te passen, zonder afbreuk te doen aan commerciële collecties. Met deze capsule willen we uitstralen dat Dante6 een betrouwbare partner is, voor nu en in de toekomst.”

Die combinatie van creativiteit en commerciële relevantie is volgens haar essentieel in een wholesale-landschap dat vraagt om zowel vernieuwing als consistentie. “Onze partners zien dat wij innoveren, maar altijd met een commerciële basis bieden die hen helpt om ook in hun winkels en bij hun klanten impact te maken.”

Naar de toekomst: creativiteit als motor voor groei

Als Evelyne terugkijkt op de afgelopen vijftien jaar, ziet ze een duidelijke rode draad. “Wat me het meest opvalt, is dat we vooral trouw zijn gebleven aan onze kernwaarden en onze klanten, wat juist ruimte geeft voor creatieve innovatie.” De inzichten uit het jubileum vormen dan ook een springplank naar de toekomst. “Het opbouwen van een merk gaat over creativiteit en loyaliteit, maar vooral ook over het bouwen van een cultuur en een relatie opbouwen met je community. Klanten, partners en medewerkers zijn allemaal onderdeel van dat verhaal.”

In de komende jaren wil Dante6 dan ook verder investeren in storytelling en duurzaamheid, met creativiteit als onmisbare motor. “Wat vijftien jaar Dante6 ons geleerd heeft, is dat groei altijd komt uit verbinding: met onze klanten, onze partners en ons team.” “Dit jubileum is daarin geen eindpunt, maar een tussenstation naar een nieuwe fase.”