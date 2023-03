Even geen beige: Drie kleurrijke en nieuwe kindermodemerken

De term ‘sad beige baby’ veroverde begin 2023 social media. De term refereert naar de esthetiek waarin ouders hun kinderen in beige, crème, zand- en grijs-tinten kleden. Wie op kindermodebeurzen rondloopt kan ook niet om de afgezwakte kleuren heen. Maar zijn er ook nog nieuwe kindermodemerken op de markt die wel kleurrijk of vol met prints zijn?

Voor wie de term ‘sad beige baby’ nog niet kent: De term staat voor de beweging waarbij (jonge) kinderen in beige en afgezwakte tinten worden gekleed. Echter zijn groepen op social media bezorgt dat deze kleuren en het gebrek aan prints en contrast de ontwikkeling van kinderen afremt. Of dit zo is, laten we voor dit artikel in het midden. Het vestigde echter wel de aandacht op het feit dat minimalistische trend voor baby's en kinderen nu al enkele jaren aan de gang is. Is er nog een tegengeluid? Jazeker, en wel in de vorm van Kidish, Petite Ganache en Atelier Pomme. Achter deze merken gaat nog veel meer schuil, dus FashionUnited introduceert ze aan u.

Kidish collectie. Beeld via Kidish.

Kidish

Kidish biedt de wat nettere kinderkleding, maar met een twist. Deze twist is niet alleen te zien door de speelse borduursels die op elk item te vinden zijn, maar de kleding is ook nog vuil en vloeistofafstotend. “Elke keer als we ons zoontje in een net wit overhemd staken, was hij al binnen minuten vies,” zo vertelt oprichter Briëlle Mayberg Halbert tijdens modebeurs CIFF in Denemarken. Daarom besluit ze zelf nette items te ontwerpen die wel tegen een stootje kunnen.

Wholesale prijzen beginnen vanaf 40 euro, en retailprijzen vanaf 108 euro. Kidish heeft op dit moment zes verschillende stijlen voor kinderen en ook bijpassende looks voor vaders en moeders. Het merk staat open voor pre-order wholesale orders wereldwijd en het heeft profielen op de platformen Faire, fashionGo en Playtime Marketplace.

De 'Uniform'-collectie van Petite Ganache

Petite Ganache

Petite Ganache is een unisex, en seizoenloos kindermodemerk. Het merk gaat voor simpel, maar kleurrijk ontwerp. Alle prints worden door oprichter en ontwerper Laura Séraphine Lakam zelf ontworpen. Zij laat zich inspireren door haar eigen achtergrond (Madagascar en Kameroen) en haar multiculturele leven tussen Parijs, Londen en Rotterdam. Kleurrijke en geprinte broeken binnen het assortiment van Petite Ganache hebben daarnaast nog een extra belangrijke feature: ze zijn zo gemaakt zodat ze meerdere maten mee kunnen. De broeken worden gestijld door de pijpen op te rollen voor een kleinere maat, en volle lengte voor een grotere maat. Alle broeken zijn enigszins baggy en hebben een elastieken band.

In de collectie van Petite Ganache zitten broeken, tassen, sokken, bandana’s en spencers. De wholesaleprijs voor een denimbroek is 38 euro, retailprijs 75 euro. Een spencer kost 35 wholesale, retailprijs is 65 euro. Op dit moment wordt Petite Ganache al verkocht bij Centre Commercial Kids in Parijs, Cleo and Caesar in Berlijn, Our Hood Community in Londen en YO Store in Portland.

Beeld via Atelier Pomme

Atelier Pomme

Nederlands merk Atelier Pomme is weer op een totaal andere manier kleurrijk en speels. Het twee jaar oude merk kondigde eerder dit jaar aan een nieuwe signatuur te ontwikkelen door middel met samenwerkingen met kunstenaars en illustratoren. “Atelier Pomme wil dat de kunstsector meer betrokken wordt in het dagelijks leven van de consument. Dit doen ze door samen met kunstenaars, illustratoren en designers collecties te lanceren.”

Het merk wordt al verkocht in Tsjechië, Duitsland, Oostenrijk, Australië, Canada, Taiwan en uiteraard Nederland. Wholesaleprijzen beginnen vanaf 11,25 voor een romper (24,90 retailprijs) tot 40 euro voor een jasje (retailprijs 79,90).