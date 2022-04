Ever Dye winnaar van de 2022 Andam Innovation Award

Ever Dye is de winnaar van de 2022 Andam Innovation Award en wint hiermee 70,000 euro, zo blijkt uit een persbericht van Andam. De Franse startup ontwikkelt momenteel een nieuw verfproces dat gebruik maakt van een biologisch verkregen pigment dat sneller kleurt en minder energie verbruikt. Ook is bij de verfmethode geen petrochemisch materiaal nodig.

De Andam Innovation Award wordt jaarlijks uitgereikt aan ondernemers of startups die door middel van technologische innovaties ontwikkelen de mode industrie helpen transparanter en verantwoordelijker te worden.

Onder de overige drie finalisten vielen het digitaal platform Eva Engines, circulair technologiebedrijf Fairbrics en het Franse Fairly Made waarmee onder andere modegroep SMCP afgelopen maand hun samenwerking aankondigde. Zij zullen tevens net als Ever Dye toegang blijven krijgen tot het ‘Andam Expert Committee’.