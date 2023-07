Exclusieve ontwerpen, levendige kleuren, met een tijdloze pasvorm: Dit is de SS24-collectie van Myra by NED

Allure, comfortabel en zelfvertrouwen - deze kernwaarden belichaamt Myra by NED in haar SS24 collectie. Deze collectie spreekt de verfijnde vrouw aan die comfort en eigentijdse elegantie waardeert en die al haar pluspunten accentueerd. Prachtige kleurenvariaties en unieke prints ontmoeten comfortabele, rekbaar stoffen, perfect voor elke gelegenheid: Myra by NED toont opnieuw haar veelzijdigheid. Klaar om de wereld te veroveren met klasse en zelfvertrouwen.

Deze exclusieve SS24-collectie is samengesteld om vrouwen te laten stralen bij elke gelegenheid. In deze collectie zijn vier inspirerende thema's te herkennen.

'BURNING DANCE' brengt een kleurrijk dansend dessin naar voren, elegant en spannend tegelijk. Met prachtige tonen van coral, astrodust, burning en digital red die perfect gecombineerd kunnen worden met de uni-stukken uit de collectie.

SS24 collectie Credits: Myra by NED

'EASY RHYTHMS' is een variatie van zwart-witte, ritmische dessins, geschikt voor zowel casual als zakelijke gelegenheden. 'WATERY NATURE' omarmt de modetrend van tie-dye met een waterig dessin. Kleuren zoals magnetic blue, jeans blue, sky en lime passen perfect in dit kleurenthema.

SS24 Credits: Myra by NED

Vervolgens is er 'MAGIC SUNSHINE', een thema dat je meeneemt naar warmere oorden. De metal, gold en amber kleuren zullen je laten stralen in de zon.

SS24 collectie Credits: Myra by NED

De collectie biedt ook prachtige, vrouwelijk geborduurde blouses, een echte blikvanger dit seizoen. De items uit deze thema's zijn chic, sportief en gemakkelijk te combineren met je favoriete jeans of de vernieuwde punta jeans van Myra by NED. Zo ook de succesvolle breicollectie die altijd bijzonder en draagbaar is, voor deze zomer in linnen look en katoen.

SS24 collectie Credits: Myra by NED

De SS24-collectie van Myra by NED is een uitstekende keuze voor wie op zoek is naar kleding die elegant, comfortabel en eigentijds is. Ontdek de wereld van Myra by Ned en laat je betoveren door de prachtige ontwerpen en unieke stijlen. Bezoek Blom Fashion voor een persoonlijke kennismaking met deze betoverende collectie.

Myra by NED, een merk dat er trots op is vrouwen te laten stralen in hun unieke stijl.