Expansie, evolutie en ethische herpositionering tijdens NYFW FW26

Het Herfst/Winter 2026-seizoen van New York Fashion Week is officieel ten einde. Het evenement vond plaats in een periode van reflectie, introspectie en herdefiniëring voor de Amerikaanse mode. Tijdens deze editie van NYFW, die liep van 11 februari tot 16 februari, presenteerden diverse opvallende debutanten en terugkerende ontwerpers hun FW26-collecties op de officiële kalender van de Council of Fashion Designers of America (CFDA). De kalender omvatte meer dan 60 catwalkshows en 46 designerpresentaties. De versterkte NYFW FW26-kalender was een duidelijke breuk met vorig seizoen, toen Amerikaanse ontwerpers als Carolina Herrera, The Row en Rick Owens ervoor kozen hun collecties in het buitenland te presenteren tijdens andere modeweken.

NYFW FW26 claimde dit seizoen niet zozeer een unieke identiteit, maar toonde eerder de bereidheid om deze te verbreden met een nieuw narratief. Ontwerpers als Ralph Lauren en Michael Kors vierden hun erfgoed en gaven er een creatieve, toekomstgerichte draai aan. Tegelijkertijd sloegen andere merken, zoals Proenza Schouler, een nieuw hoofdstuk in na het debuut van creatief directeur Rachel Scott. Het was een veelzijdige week, gekenmerkt door een nieuwe creatieve koers, gesprekken tussen generaties en institutionele verschuivingen. Hieronder een overzicht van enkele hoogtepunten van NYFW FW26.

NYFW FW26: Traditie verankeren en erfgoed herdefiniëren

De februari-editie van het halfjaarlijkse mode-evenement opende met een herbevestiging van de commerciële en culturele pijlers van NYFW. Hoewel de iconische ontwerper Ralph Lauren er opnieuw voor koos om buiten de officiële CFDA-kalender te showen – een statement van onafhankelijkheid en continuïteit voor een van de meest duurzame merken van de stad – fungeerde de show dit seizoen als de onofficiële opening van NYFW. De CFDA besteedde er op haar website aandacht aan.

Ralph Lauren NYFW FW26 catwalkshow Credits: ©Launchmetrics/Spotlight

“Ik hou van het avontuur van mode,” zei Ralph Lauren over zijn Herfst/Winter 2026-collectie. De collectie is geïnspireerd door “die rebelse geest en het zelfvertrouwen van de vrouw die het op haar eigen, persoonlijke manier draagt – om haar eigen verhaal te vertellen.” De FW26-collectie van Ralph Lauren combineerde klassiek maatwerk met rijke, tactiele stoffen en winterse laagjes. Hiermee werd de kenmerkende stijl van het merk in een bredere, eigentijdse context geplaatst. Deze kleding is gemaakt voor vrouwen die, volgens Lauren, “onbevreesd op avontuur gaan... erfgoed eren terwijl ze vernieuwing omarmen en ontdekken wat de toekomst brengt door trouw te blijven aan wie ze zijn.”

Michael Kors NYFW FW26 Credits: ©Launchmetrics/Spotlight

Michael Kors, een andere pijler van de modewereld in New York, vierde tijdens NYFW zijn 45-jarig jubileum. Onder het thema ‘New York Chic’ organiseerde hij op 12 februari een catwalkshow in het Metropolitan Opera House in Lincoln Center, die werd omschreven als “een avond om nooit te vergeten.” De show van Michael Kors presenteerde een prêt-à-portercollectie vol ontwerpen die praktische veelzijdigheid combineerden met een elegante avondlook. Dit weerspiegelde een terugkerend thema van het seizoen: draagbaarheid met een persoonlijke betekenis. Verschillende critici uit de industrie, van WWD tot Elle, merkten op dat de collectie toegankelijke, alledaagse kleding combineerde met momenten van verfijnde glamour. Dit spreekt een generatie consumenten aan die comfort belangrijk vindt zonder in te leveren op stijl.

NYFW FW26: Dubbele narratieven van Rachel Scott bij Proenza Schouler en Diotima

Een van de meest besproken en langverwachte ontwerpers van NYFW FW26 was Rachel Scott. Zij stond niet één, maar twee keer in de schijnwerpers. De ontwerpster maakte op 11 februari haar volledige catwalkdebuut als creatief directeur bij Proenza Schouler, waar ze het stokje overnam van oprichters Jack McCollough en Lazaro Hernandez. Haar debuutcollectie, die NYFW FW26 officieel aftrapte, werd alom gezien als zowel een eerbetoon aan het DNA van het merk als een duidelijke herinterpretatie van de esthetiek.

Proenza Schouler NYFW FW26 Credits: ©Launchmetrics/Spotlight

De FW26-collectie, getiteld ‘The First Women’s Collection by Rachel Scott’, was een liefdesbrief aan de moderne New Yorkse vrouw. De collectie bood een complete garderobe die naadloos overging van avondkleding en zakelijk maatwerk naar casual items. De Jamaicaans-Amerikaanse ontwerpster behield de kenmerkende, strakke lijnen van het merk, van broekpakken met wijde pijpen tot gestructureerde co-ords. Tegelijkertijd introduceerde ze gedraaide silhouetten, schoenen met franjes en doorknoopstructuren. Dit weerspiegelde haar visie op een vrouw die niet streeft naar gepolijste perfectie, maar beweging, complexiteit en textuur in haar dagelijkse kleding omarmt. De shownotities van Scott omschreven het narratief verder: “Vandaag had ze haast,” wat een vrouw weerspiegelt wiens kleding “met haar leven moet meebewegen in plaats van het te beperken.”

Diotima NYFW FW26 Credits: ©Launchmetrics/Spotlight

Slechts enkele dagen later keerde Scott terug naar NYFW met haar eigen show voor Diotima. Dit was een zeer conceptuele collectie, doordrenkt van Afro-Caribische artistieke verwijzingen en politiek bewustzijn. Geïnspireerd door figuren als Wifredo Lam's femme cheval-motief, onderzocht Diotima hoe “kracht sexy is,” en vertaalde culturele motieven van veerkracht en spiritualiteit naar mode. Scotts vrijwel gelijktijdige aanwezigheid bij een gevestigd Amerikaans modehuis en haar eigen onafhankelijke label benadrukte een van de hoofdthema's van NYFW FW26: de voortdurende dialoog tussen vernieuwing, merkerfgoed en een individuele creatieve stem. Dit bredere gesprek raakt ook aan de veranderende rol van NYFW als zakelijke incubator en cultureel platform.

NYFW FW26: Terugkerende ontwerpers, debuten en nieuwe stemmen

Dit seizoen van NYFW bouwde hierop voort. Verschillende Amerikaanse ontwerpers keerden terug op de kalender en nieuwe merken maakten hun debuut. Dit resulteerde in een vollere CFDA-kalender en hernieuwd vertrouwen in het showen in New York City.

Public School was een van de comebacks van het seizoen waar velen naar uitkeken. Na een afwezigheid van zes jaar van de catwalk, brachten oprichters Dao-Yi Chow en Maxwell Osborne het merk op 11 februari terug op de officiële CFDA-kalender. De heropleving van het label, bekend om zijn combinatie van downtown-stijl en maatwerk, werd algemeen gezien als een symbolisch statement over de hernieuwde interesse van NYFW in het definiëren van stedelijke designnarratieven. Public School had zijn collecties de afgelopen seizoenen in alternatieve formats getoond, maar FW26 markeerde de eerste volledige terugkeer op de catwalk. De terugkeer van het merk naar NYFW werd verder ondersteund door het Retail Innovation Lab van N4XT Experience, een openbare, door AI aangedreven, meeslepende retailervaring die toegankelijk is voor het publiek. “Onze terugkeer naar New York Fashion Week is geworteld in het opbouwen van iets duurzaams,” zeiden Dao-Yi Chow en Maxwell Osborne, medeoprichters van Public School. “Het Retail Innovation Lab van NYFW Collections en SAP geeft ons toegang tot echte infrastructuur – tools die creativiteit, retail en technologie verbinden op een manier die praktisch is, niet theoretisch.”

Public School NYFW FW26 Credits: ©Launchmetrics/Spotlight

Derek Lam, een andere vaste waarde in de modewereld van New York in de jaren 2000 en 2010, keerde ook terug onder een nieuwe creatief directeur, Robert Rodriguez. Rodriguez, die het label overnam na het vertrek van Derek Lam in 2023, kreeg de taak om de hoofdcollectie voor FW26 opnieuw te lanceren. Rodriguez zei dat hij zich aangetrokken voelde tot de basisprincipes van het merk: “modern Amerikaans design en ingetogen verfijning.” Hij wilde dat erfgoed herinterpreteren met “warmte, textuur en sensualiteit,” geworteld in het dagelijkse leven in New York.

7 For All Mankind NYFW FW26. Credits: ©Launchmetrics/Spotlight

Een ander debuut dat dit seizoen de aandacht van de industrie trok, was 7 For All Mankind. Het was de eerste officiële NYFW-catwalkshow van het denimmerk. Onder leiding van de nieuwe creatief directeur Nicola Brognano, voorheen hoofd van Blumarine, presenteerde het merk een vernieuwde visie. Deze visie verwees naar het succes van begin jaren 2000, maar begaf zich tegelijkertijd op breder modeterrein. De FW26-collectie van Brognano bleef stevig geworteld in denim, met een focus op silhouetten met lage taille, micromini- en zwierige rokken, en knipogen naar de Y2K-stijl. Dit was een duidelijk signaal dat 7 For All Mankind niet alleen zijn erfgoed herovert, maar zichzelf ook herpositioneert voor een nieuw en relevant cultureel moment.

Cult Gaia kwam uit een heel andere hoek en organiseerde zijn debuutshow tijdens NYFW. Het merk, opgericht in Los Angeles door Jasmin Larian, bracht zijn sculpturale, op architectuur geïnspireerde ontwerpen voor het eerst naar New York. Het presenteerde zowel dameskleding als zijn eerste herencollectie. De architectonische plooien, opvallende jurken, gestructureerde bovenkleding en gedurfde maatwerk van het merk toonden aan dat het klaar is om zijn door de woestijn beïnvloede identiteit te vertalen naar de bredere context van een modeweek. Naast deze terugkerende namen en debutanten verwelkomde de NYFW FW26-kalender ook een aantal andere nieuwe namen, waaronder Hilá, Andrew Curwan, Caroline Zimbalist en Jasper. De opname van deze ontwerpers weerspiegelt de voortdurende inzet van NYFW om de poortwachtersfunctie van de modekalender te verbreden. Er wordt ruimte gegeven aan talentontwikkeling en ondersteuning van opkomende ontwerpers.

Cult Gaia NYFW FW26. Credits: ©Launchmetrics/Spotlight

NYFW FW26: Afwezigheid en het wereldwijde kalenderlandschap

Hoewel de programmering van NYFW FW26 dit seizoen beslist voller was dan de vorige, waren er ook enkele opvallende afwezigen. Namen als Christopher John Rogers, Willy Chavarria en Thom Browne stonden niet op de officiële februari-kalender. Velen kozen in plaats daarvan voor besloten diners, evenementen of presentaties. Off-White, dat vorig seizoen in New York had geshowd, besloot terug te keren naar Paris Fashion Week. Dit benadrukt de flexibiliteit van de modeweken en de persoonlijke strategische agenda's van ontwerpers.

Terwijl ontwerpers blijven nadenken over hoe, of en waar ze hun collecties presenteren, heroverweegt de Amerikaanse mode-industrie zelf de manier van presenteren (zoals blijkt uit de samenwerking met SAP en N4XT Experiences) en, in toenemende mate, waar ze voor staat. Een verschuiving die niet direct zichtbaar was op de showkalender, maar wel in de materialen op de catwalks.

NYFW FW26: De bontparadox en de ethische verschuiving van de CFDA

Een van de meest fascinerende zijpaden van NYFW FW26 was misschien wel de opkomende spanning tussen de visuele trends en de ethische beslissing van de CFDA om nee te zeggen tegen bont. Dit seizoen was er een overvloed aan shearling, vintage bont en bontlooks te zien, zowel in de FW26-collecties op de catwalk als in de streetstyle. Dit werd nog versterkt door de strenge wintertemperaturen in New York.

Ralph Lauren NYFW FW26 Credits: ©Launchmetrics/Spotlight

De heropleving van bont volgde op de aankondiging van de CFDA in december 2025. De organisatie kondigde aan zich aan te sluiten bij Londen, Kopenhagen en Berlijn door al het bont van de officiële NYFW-kalender te verbannen, met ingang van september 2026. Destijds zei CFDA-voorzitter Steven Kolb dat “er al weinig tot geen bont wordt getoond op NYFW.” Hij voegde eraan toe dat het formele verbod bedoeld was om Amerikaanse ontwerpers te inspireren dieper na te denken over de impact van de mode-industrie op dieren en om materiaalinnovatie te stimuleren. Het beleid verbiedt gefokt of gevangen bont van dieren die voor hun vacht worden gedood, zoals nerts, vos, konijn, chinchilla, coyote en wasbeerhond. Er is een kleine uitzondering voor bont afkomstig van traditionele inheemse overlevingspraktijken. Om Amerikaanse ontwerpers te helpen bij de overgang, heeft de CFDA zich ook toegezegd educatief materiaal en een materialenbibliotheek met duurzame alternatieven aan te bieden.

Ralph Lauren NYFW FW26 Credits: ©Launchmetrics/Spotlight

Ondanks het aanstaande verbod bleven bont en het idee van bont echter aanwezig op NYFW FW26. Ontwerpers als Calvin Klein, Michael Kors, Ralph Lauren en Altuzarra verwerkten shearling en bontachtige texturen in hun FW26-collecties, wat de tactiele aantrekkingskracht van de winter versterkte. Shearling, vaak geclassificeerd als een bijproduct van de landbouw, is vrijgesteld van de meeste bontverboden. Dit creëert een grijs gebied binnen de veranderende ethische normen. Naarmate het verbod van de CFDA van kracht wordt, zullen naar verwachting meer ontwerpers biobased imitatiebont en alternatieve materialen onderzoeken. De aanhoudende aanwezigheid van deze bontachtige texturen onderstreept echter de culturele gehechtheid van de industrie aan de esthetiek, zelfs nu de ethische voorkeuren verschuiven.

Wat FW26 aangeeft voor de toekomst van NYFW

Van succesvolle leiderschapswisselingen bij gevestigde modehuizen tot de commerciële kracht van iconische merken en de terugkeer van gevestigde ontwerpers op de kalender, naast een nieuwe generatie catwalkdebuten. Dit seizoen van NYFW werd gekenmerkt door creatieve vernieuwing en groei. De evolutie van NYFW strekt zich nu uit tot buiten de catwalk, naar hoe mode wordt ervaren en te gelde wordt gemaakt. Dit wordt onderstreept door een nieuwe, meerjarige samenwerking tussen N4XT Experiences en SAP om een digitale en door AI aangedreven retailinfrastructuur voor het evenement te bouwen. Het initiatief, inclusief het Retail Innovation Lab dat met Public School is ontwikkeld, positioneert NYFW als een geïntegreerd platform voor zowel commercie als creativiteit. Naast beleidswijzigingen zoals het aanstaande bontverbod van de CFDA, heroverde New York met NYFW FW26 zijn rol als een flexibel en toekomstgericht platform.