Exponensales meets Modefabriek

Het Italiaanse merk Ellesse begon met het creëren van innovatieve ski-uitrusting die de grenzen tussen sport en mode doorbrak. Leonardo Servadio, de oprichter van het bedrijf, klom naar de top van besneeuwde bergen en daalde vervolgens met succes de tennisbaan af. Tegenwoordig wordt het beroemde merk niet alleen gekozen door sporters, maar ook door liefhebbers van comfortabele en stijlvolle kleding.

Beeld: Ellesse

De naam van het Italiaanse merk bestaat uit de naam en de initialen van de oprichter Leonardo Servadio. Tot het midden van de jaren 60 was het merk gewoon L & S - "Elle" en "esse". Pas 10 jaar later kwam het "Semi palla" merk dat we kennen. Het combineert de doorsnede van een tennisbal met punten die lijken op een paar ski's, en symboliseert het erfgoed van het merk in beide sporten. Ellesse begon hun logo op de buitenkant van hun kleding te plaatsen. Er wordt aangenomen dat zij een van de eersten waren die dat deden. Toen werden de twee letters samengevoegd tot één volwaardig woord, Ellesse."

Beeld: Ellesse

Beeld: Ellesse

Voor het eerst zal Exponensales op de Modefabriek aanwezig zijn.

Wij willen zo op deze manier de retailers laten zien wat wij kunnen bieden op het gebied van casual street lifestyle en sport lifestyle. Deze segmenten zijn nog te weinig zichtbaar in de Nederlandse winkels. De markt verandert continu, de wereld wordt kleiner en de consumenten worden kritischer.

Zonder verandering, geen vooruitgang.