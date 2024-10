F/W24 Denim collectie van Reell: Focus op diversiteit en fabrics

Denim blijft een essentieel element in de wereld van Streetfashion dit najaar. De collecties van Reell hebben niet alleen altijd denim styles gehad; het streetwearmerk begon zelfs in 1997 met het exclusief aanbieden van baggy jeans. Nu, zo'n 27 jaar later, omvat de denim selectie van het Duitse merk een breed scala aan stijlen met acht verschillende silhouetten, terwijl de klassieke baggy nog steeds in talloze wassingen de bestseller is. Een stap naar duurzaamheid

Reell richt zich dit seizoen steeds meer op grondstofbesparende materialen voor zijn wijde broeken. De Organic Baggy en de wijd uitgesneden Organic Solid jeans zijn gemaakt van 100% biologisch katoen: 'Vintage Smoke Blue' en 'Vintage Light Blue' combineren de urban stijl en bewegingsvrijheid die typisch zijn voor Reell met een biologisch geteelde stof. De nieuwe streetwear hybride Baggy Worker, die bestaat uit 20% post-consumer afvalvezels in de wassingen 'Iconic Light Blue' en 'Iconic Dark Stone', zet nog een accent. Het ontwerp combineert klassieke workwear-elementen met een trendy pasvorm en deze is ook verkrijgbaar in 'Classic Black Wash'.

"De baggy stijl is opnieuw zeer populair, waardoor we meer stof- en kleurvariaties kunnen aanbieden en nieuwe, innovatieve, organische materialen kunnen gebruiken", zegt Reell Sales Manager Thomas Gebka over het brede denim assortiment in de huidige collectie.

Klassieke vormen in nieuwe tinten

Ook de andere pasvormen in de Reell Denim collectie hebben een kleurenupdate gekregen voor de herfst. Tot de hoogtepunten van het seizoen behoren originele wassingen zoals het elegante 'Topaz Blue', 'Verdi Blue Wash' en 'Zero's Stone Black', die de acht verschillende denim silhouetten een frisse look geven. Naast de oversized modellen blijven beproefde allrounders zoals de Barfly en de Nova 2 met een taps toelopende pasvorm deel uitmaken van het assortiment, die beide ook verkrijgbaar zijn in de nieuwe wassingen 'Classic Mid Blue' en 'Classic Light Blue' voor een ontspannen herfstgarderobe.

OVER REELL

Reell is een Duits-Nederlands streetwearmerk, opgericht in 1997, dat bekend staat om zijn functionele en moderne kleding. Met meer dan 25 jaar ervaring in de mode-industrie heeft Reell zich gevestigd als een toonaangevend pan-Europees merk. Met een visie om functionele en goed ontworpen broeken te maken tegen betaalbare prijzen, richt Reell zich op innovatie, terwijl het trouw blijft aan zijn urban roots. Iconische stijlen zoals de Reflex® Pant laten de motivatie van het merk zien om comfort met stijl te combineren.

Reell probeert zijn ontwerpen fris en ongecompliceerd te houden en staat voor gedurfde, eigentijdse kleding die moeiteloos in de straatmode past en 'Freedom To Move' biedt.