Fabulous Fungi slaat handen ineen met Iron Roots: voorziet sportkleding van kleur door schimmels

Wanneer men aan schimmels denkt, denkt men al snel aan vieze, zwarte plekken. Maar Ilse Kremer, oprichter van Fabulous Fungi, geeft schimmels een geheel andere betekenis en verft er sportkleding mee, zo schrijft Kremer in het persbericht.

Kremer ontwikkelde, samen met schimmelexpert Nick van Biezen, een aantal verfstoffen die goed hechten aan kleding. De schimmels die zij gebruiken groeien op diverse lokale reststromen in het lab van BlueCity, zo is te lezen. Om de schimmel op de markt te krijgen, ging de oprichter van Fabulous Fungi een samenwerking aan met duurzaam sportkledingmerk Iron Roots. Het resultaat: een licht koraalkleurig T-shirt.

Eén van de uitdagingen waar Kremer voor staat, is de vervaging van de schimmelkleuren op sportkleding. “Vaak wordt vervaging als iets negatiefs gezien, maar wij willen er iets positiefs van maken. Wat nou als je elk jaar je T-shirt een andere kleur kan geven en zo de levensduur kan verlengen?” En dus roepen Kremer en Iron Roots een ‘dye-experience’ in het leven, waarbij consumenten hun T-shirt opnieuw kunnen verven. “Zo hopen we een nieuwe standaard te creëren.”

Het T-shirt is te koop via de website van Iron Roots voor 48 euro.