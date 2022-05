Fairtrade Week - De Toekomst Van Gaastra Is Fairtrade

Amsterdam, 9 mei 2022 - Van 7 t/m 15 mei is het Fairtrade Week, een mooi en belangrijk moment voor lifestylemerk Gaastra om stil te staan bij het eerlijk produceren van katoen en de werkomstandigheden van de boeren waar ze mee samenwerken. Vorig jaar is Gaastra begonnen met het gebruik van onder andere Fairtrade biologisch katoen voor de wintercollectie. Het merk is hiermee één van de weinige Nederlandse (mode)partners van Fairtrade Nederland.

De keuze om zich destijds aan te sluiten bij het keurmerk was voor Gaastra snel gemaakt. Volgens Karel Begemann, Marketing Manager van Gaastra, is katoen vaak niet traceerbaar. “Door voor Fairtrade of GOTS gecertificeerde katoen te kiezen, is exact te achterhalen waar het katoen vandaan komt en hoe de werkomstandigheden van de boeren zijn. We vinden het belangrijk dat de boeren die onze katoen verbouwen fatsoenlijk betaald en begeleid worden om zo te kunnen investeren in hun boerderij en de gemeenschap” aldus Begemann in een interview met Fairtrade Nederland.

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen een duurzaam productieproces en fair trade produceren. Duurzaamheid zegt namelijk veel over de footprint dat een product op wereld achterlaat, terwijl fair trade zich daarnaast ook bekommerd over het menselijke aspect. Kort gezegd houdt fair trade produceren zich bezig met eerlijke handel, mensenrechten, leefbaar inkomen en klimaatverandering. Dus vraagstukken als ‘In wat voor omstandigheden werken de boeren’, ‘wat krijgen de boeren betaald’, ‘hebben ze financiële zekerheid bij een slechte oogst’, ‘is de teelt milieuvriendelijk’ staan dagelijks op de agenda.

Na een succesvolle eerste wintercollectie, zijn er naast sweaters, inmiddels ook t-shirts en polo’s van Fairtrade biologisch katoen bij Gaastra te verkrijgen. De Fairtrade gecertificeerde polo’s worden zelfs opgenomen in de basis collectie van het merk. Dit betekent dat consumenten altijd bij Gaastra terecht kunnen voor Fairtrade producten.

Gaastra is van origine een sustainable brand. De materialen die elke collectie gebruikt worden, zijn zoveel mogelijk gerecycled en worden daarnaast zo geproduceerd dat items jarenlang mee gaan. “Future proof designen” zoals Alexis Goudketting, hoofd productie van Gaastra, het mooi verwoord. Gaastra blijft zich constant innoveren en verbeteren. Het partnerschap met Fairtrade Nederland is wederom een stap in de juiste richting in verduurzaming en sociaal verantwoord ondernemen.

Klaar om aan boord te stappen? Neem contact op met de sales afdeling van Gaastra via sales@gaastra.nl of 0416-330029.

Gaastra, eigendom van het merk.

Over Gaastra

Gaastra is in 1897 opgericht door de jonge Nederlandse zeilmaker Douwe Gaastra uit Sneek. Zijn ambitie was om hoogwaardige zeilen te maken die langer meegingen en sneller zeilden. Zijn liefde voor de zee en passie voor de zeilsport maakten Douwe Gaastra tot een echte vernieuwer. Al sinds 1897 staat Gaastra bekend als de standaard voor iedereen die gaat voor stijl en kwaliteit. Geïnspireerd op de heritage, maar met future proof materialen en designs, zet Gaastra innovatieve sustainable collecties neer. Gaastra zet haar duurzame koers uit in heel Europa binnen het nautische fashion segment.

Gaastra is onderdeel van de Unlimited Footwear Group en is een uniek en authentiek Nederlands lifestylemerk waar de passie voor het pure nautische leven vanaf spat. Als geen ander weet Gaastra functionaliteit en duurzaamheid met fashion en lifestyle te combineren. De avontuurlijke en rebelse eigenschappen van zeilers zijn hierbij dé inspiratiebron: jong, zelfverzekerd en bereid om een statement te maken.