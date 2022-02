Fall/Winter ’22-collectie van Cavallaro Napoli: statement met smaak

Onveranderd stijlvolle items, elke dag te combineren tot easy luxury die jou in de spotlight zet. Dat is de Fall/Winter ’22-collectie van Cavallaro Napoli.

Werk, sport, ontspanning en alles daartussenin: niet eerder vormden onze dagelijkse activiteiten zo’n geheel als nu. We vervullen verschillende rollen op een dag, die naadloos in elkaar overlopen. Onze outfits zijn al net zo veelzijdig: ze ondersteunen onze afwisselende lifestyle. Zo laat je een onuitwisbare indruk achter: fare una bella figura.

Onbetwiste klassiekers

Voor Fall/Winter ’22 kiest Cavallaro Napoli dan ook voor een brede collectie. Onbetwiste klassiekers zijn de basis, op eigentijdse manier gedragen. Stijlvolle items die een statement maken – een statement met smaak. In dit seizoen combineren we comfortabele stretch-stoffen met elegant handwerk. Details zijn belangrijk. We werken met luxe garen en hoogwaardige stoffen. Dat zie je en dat voel je.

De Fall/Winter ’22-collectie bestaat uit vier verschillende kleurthema’s. Ontdek ze hieronder:

- AUTUMN FOREST -

In dit kleurthema staan grijs en camel centraal. De off-white accenten maken het herfstige kleurenpalet af. De warme tinten geven een verfijnd en vertrouwd gevoel, de details zorgen voor pit.

- ARCTIC GREEN -

Diverse tinten groen die goed combineren met navy en off-white: dat is arctic green. Dit thema is strak en urban. Creëer je eigen spotlight met deze moderne en verfijnde items.

- ELECTRIC NIGHT -

Verschillende diepe tinten – zwart, donkerblauw – en aangename materialen zorgen voor trendy kleurenpalet. Je vindt er subtiele prints die kenmerkend zijn voor de Fall/Winter ’22-collectie, maar ook kobaltblauwe en gele items welke uit dit thema springen. Precies deze combinatie zorgt voor veelzijdige outfits.

Beeld: Cavallaro

- WINTER DESERT -

De lichtere tinten taupe, bruin, off-white zijn in balans met rood. Samen zorgen ze voor tijdloze pieces die durf uitstralen. Are you ready to explore the world?

Naast deze kleurthema’s heeft Cavallaro een aparte sportswear-collectie: Cavallaro Sport.

CAVALLARO SPORT

Cavallaro Sport is de sportswear-collectie van Cavallaro Napoli. Je vindt er comfortabele fits en opvallende details. Aan de donkere basis van zwart en grijs hebben we de accentkleur rood toegevoegd. De kleuren en materialen uit dit thema zijn zo een goed team voor de ultieme performance. Challenge accepted!

Beeld: Cavallaro

Inkopen

Wij presenteren onze collectie in de showroom t/m 1 maart 2022. Nog geen inkoopafspraak staan, maar wel nieuwsgierig geworden naar de collectie? U kunt contact opnemen via sales@cavallaronapoli.com of via 023-542 4218. Dan kijken we samen naar de mogelijkheden. Indien gewenst is een digitale afspraak is uiteraard ook mogelijk. Grazie mille!