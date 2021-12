Family business: Annick Van De Weghe en Romée Bleys, moeder-dochterduo achter slowfashionlabel AVDW

Antwerpen - Niet zelden zijn modebedrijven family business. In deze reeks belicht FashionUnited enkele Belgische merken met een moeder-dochter of -zoonduo aan het roer. Bij AVDW is dochter Romée Bleys de organisatorische sidekick van designer Annick Van De Weghe.

Annick Van De Weghe is de vrouw achter de kleurrijke manta’s van slowfashionlabel AVDW dat ze in 2016 oprichtte. De unieke mantels van Lesotho-dekens hangen in het rek bij meer dan 14 verkooppunten in binnen- en buitenland. Om zich volledig te kunnen blijven richten op het creatieve, stapte dochter Romée mee in het verhaal.

Wat ís jullie verhaal? Hoe komen jullie bij mode terecht?

Romée Bleys: “Onze familie komt uit de paardenwereld. Zowel mijn moeder, haar ouders en ikzelf reden jumping, tot ik het na een ongeval voor bekeken hield. We vormden toen al een goed team, die samenwerking zetten we nu voort als modelabel. De inspiratiebron voor AVDW zijn onze reizen. Vlak na de stop in de paardensport trokken we naar Brazilië. Daar vond mijn moeder inspiratie voor juwelen. Eerst maakte ze die als hobby voor vriendinnen en later verkocht ze die ook via Facebook. Een viertal jaar geleden op reis door Zuid-Afrika ontdekten we de Lesotho-dekens. Mijn moeder zag er meteen jassen in. Die verkochten al snel heel goed via Instagram.”

Waarom ben jij mee in de zaak gestapt?

“Nadat we op een beurs in Italië stonden, kwam er ook almaar meer vraag van winkels. De administratieve rompslomp begon te veel tijd in beslag te nemen. Nadat ik afstudeerde in marketing en fashion management nam ik de zakelijke kant over. Zo kan mijn moeder zich weer volledig op het creatieve richten: het ontwerp, het briefen van de ateliers, sourcen van materialen…We zijn complementair en denken samen na over alles: over de keuze van de stoffen, afwerking van de stukken tot de styling van de shoots.”

“We vormden al een goed team in de paardensport, die samenwerking zetten we nu verder als modelabel” Romée Bleys

Wat maakt jullie uniek tegenover andere modelabels?

“We maken heel kleine collecties van slechts enkele stuks. Alles wordt artisanaal gemaakt in ateliers in België en Italië. Elk stuk is uniek, uit één deken komt één jas. Dat is onze sterkte. We maken slow fashion, combineren esthetiek en duurzaamheid. Deze zomer hadden we ook een collab met Voited, een merk dat slaapzakken maakt van gerecycleerd plastic. We gebruiken hun reststoffen voor jassen, opnieuw heel kleurrijk en uniek, met dat ietsje meer.”

Wie zijn jullie klanten? Richt AVDW zich op een bepaald type consument?

“We hebben geen specifieke doelgroep maar spreken vooral sportieve vrouwen aan die graag een warme jas willen om te wandelen in de natuur. Onze collecties zijn opvallend, maar ook praktisch en comfortabel. De jassen zijn niet goedkoop, de prijzen variëren tussen 432 en 725 euro, maar onze klant snapt dat ze iets unieks koopt.”

We zijn complementair en denken samen na over alles: van de keuze van de stoffen tot de styling van de shoots voor de webshop” Romée Bleys

Zijn jullie selectief in jullie verkooppunten?

“Zeker, er moeten ook andere leuke spullen liggen, merken die bij ons passen. We bezoeken de verkooppunten indien mogelijk vooraf. We liggen bij Renaissance en Baby Beluga in Antwerpen, Mayke in Oisterwijk en Danie Bles in Amsterdam. Maar je vindt AVDW ook bij By Marie in Saint Tropez, La Suite by AG in Genève of Joey Wölffer in de Hamptons. Het voorbije weekend deden we ook mee aan Le Spot, een pop-up in Parijs St-honoré.”

Hebben jullie nog specifieke plannen of doelen, op korte en langere termijn?

“De webshop werd 18 november gelanceerd, een grote stap voor ons en op dit moment ons hoofddoel. Daarnaast willen we ook onze retailers tevreden houden. We zullen daarom nooit hetzelfde aanbieden op de webshop als wat de winkels hebben ingekocht, en omgekeerd. Op de webshop bieden we ook capsules van accessoires aan. Nu zijn dat, in de aanloop naar het kerstshoppen, onder andere handtasjes en pantoffels. In de zomer worden het bijvoorbeeld hoedjes en schoenen. Daarnaast zijn er losse samenwerkingen. Zo liet mijn moeder tijdens de zoektocht naar stoffen haar oog vallen op mooie Italiaanse vazen. Die verkopen we ook online.”

Wat is jullie ultieme droom voor AVDW?

“Vooral dat we er blijven plezier uithalen. We hopen dat we een stabiel merk kunnen uitbouwen en vlot kunnen blijven samenwerken.

Foto’s en portretten, eigendom AVDW

