Family business: Hilde Frunt en Ilia Sigi Eckardt, moeder-zoonduo achter knitwearlabel Gloria! Gloria!

Antwerpen - Niet zelden zijn modebedrijven family business. In deze reeks belicht FashionUnited enkele Belgische merken met een moeder-dochter of -zoonduo aan het roer. Ilia Sigi Eckardt van breiatelier Maison Tricot - dat onlangs het label Gloria! Gloria! lanceerde - bijt de spits af.

Ilia Sigi Eckardt runt met zijn moeder Hilde Frunt het gerenommeerde Antwerpse breiatelier Maison Tricot. Samen met mode-ondernemer Geert Hallemans stoppen ze vijftig jaar expertise in een fris maar authentiek knitwearlabel: Gloria! Gloria!

Wat is het verhaal achter Gloria! Gloria!?

Ilia Sigi Eckardt: “Middenin de coronacrisis besloten Geert Hallemans en ik tegen februari 2020 een kleine collectie op te zetten. Geert is verdeler van onder meer Sessùn en heeft een breed internationaal netwerk, een goede aanvulling op de knowhow van Maison Tricot. Voor die eerste collectie, die nu in de winkels ligt, hadden we meteen een vijftigtal klanten. We wachtten voorzichtig af maar de lijn werd goed opgepikt. Nu willen we focussen op het naar buiten brengen van ons verhaal. We willen het merk met de zomercollectie voor 2022 echt lanceren. Het werd net nog voorgesteld tijdens de Belgische press days in de showroom van PR-bureau UPR Agency”.

Wat maakt jullie merk uniek tussen de andere knitwear-merken?

“De stukken springen er echt wel tussenuit, naast andere merken - door de authenticiteit, de vernieuwende steken en ons eigen kleurenpalet. De textuur is voor ons heel belangrijk. Alles wordt uitvoerig getest in ons atelier en we bedenken voortdurend zelf nieuwe steken. Daarvoor vertrekken we van het materiaal, dat we ook zelf samenstellen. Onze leverancier in Italië maakt speciaal voor ons garen van duurzame mohair en merino, en gerecycleerd polyamide. Ook de kleuren mixen we zelf, we hebben bijvoorbeeld ons eigen oranje. Pas als de textuur, kleur en steken goed zitten, bedenken we er een vorm voor. We volgen een omgekeerd ontwerpproces: de vormstudie volgt op het materiaal.”

“Voor elk stekenbeeld testen we of we dezelfde look op een industriële manier kunnen bereiken. Zo vermijden we dat een trui meer dan 2000 euro kost” Ilia Sigi Eckardt

Hoe zijn jullie in knitwear terechtgekomen?

“Mijn moeder studeerde marketing maar zat eigenlijk altijd te breien tijdens de lessen. Na haar studies startte ze 51 jaar geleden haar eigen collectie en atelier in de Wolstraat in Antwerpen. Haar sterkte is de combinatie van creativiteit met een sterke technische kennis, het volledig beheersen van de breitechnieken. Dat werd al snel opgemerkt door studenten van de modeacademie. Maison Tricot werkt dan ook al van bij de start samen met designers als Dries Van Noten, Walter Van Beirendonck, Ann Demeulemeester en Raf Simons.

Mijn parcours verliep eigenlijk min of meer hetzelfde. Ik ben opgegroeid tussen de breimachines. Als kind werd ik vaak ingezet om koordjes te draaien of kwasten vast te zetten. Na mijn marketingstudies besloot ik niets te doen met die opleiding maar stapte ik mee in de zaak. Ik werkte ook vijf jaar bij het bekende Belgische breigoedatelier Cousy, dat zowat onze industriële tegenhanger is. Na mijn moeder is Ludo Cousy mijn tweede mentor. We werken trouwens ook samen voor Gloria! Gloria! Voor elk stekenbeeld testen we of we dezelfde look op een industriële manier kunnen bereiken. Het moet even authentiek zijn, met hetzelfde vernuft, maar zo vermijden we dat een trui meer dan 2000 euro gaat kosten door het arbeidsintensieve handwerk.”

Waar worden jullie truien geproduceerd?

“De made in Europe-garantie is voor ons heel belangrijk. De collectie wordt ontwikkeld in ons Antwerps atelier, de garens op maat door onze leverancier in Firenze. De stuks zelf laten we maken door een nog vrij jonge breigoedfabriek in Roemenië. Die Europese productie is niet alleen ecologisch belangrijk. Tijdens de huidige transportcrisis hebben we meteen ook de garantie dat collecties op tijd worden geleverd. Als iets klaar is, kan het - bij wijze van spreken - de volgende dag al bij ons zijn. Stukken die in China gemaakt worden, liggen vandaag veel te laat in de winkels. Daarnaast willen we scherp geprijsd zijn, dus kunnen we niet in België produceren. Qua segment hebben we nu een toffe balans, met een heel mooi product. Toch wel een overwinning.”

“Wij zijn geen modeontwerpers maar een ontwerpstudio, gespecialiseerd in ambachtelijk breigoed. Met Gloria! Gloria! verkennen we opnieuw andere horizonten” Ilia Sigi Eckardt

Waarom zijn jullie een eigen label gestart?

“We voelden dat er iets miste in de markt en het is een manier om dynamiek te creëren rond Maison Tricot. Een aantal jaren geleden zetten we al onze eerste stappen in interieur met ontwerpen voor verlichting onder het label Monsieur Tricot. Wij zijn geen modeontwerpers maar een ontwerpstudio, gespecialiseerd in ambachtelijk breigoed. Met Gloria! Gloria! verkennen we opnieuw andere horizonten.”

Richt Gloria! Gloria! zich op een bepaald type consument?

“We staan voor optimisme, het vieren van het leven, en het genieten van leuke dingen – die ene apero of zomerse zwempartij. De wereld heeft daar nu meer dan ooit nood aan. Het spreekt ook uit ons frisse kleurenpalet, met veel oranje en geel. We liggen in winkels die iets authentieks willen brengen. Veel kleinere, zelfstandige boetieks, bijvoorbeeld Ida Store in Oostende en gent, Vrou in Boechout, Wellens in Herentals… Maar ook enkele grotere spelers zoals Orange Bag in Nederland, daar waren bepaalde stukken meteen volledig uitverkocht. Onze look springt online dan ook meteen in het oog, wat vandaag zeker belangrijk is. Met verkoopprijzen tussen 100 en 180 euro zit Gloria! Gloria! bovendien in het middensegment. Dat zijn heel toegankelijke bedragen voor een high end, authentiek product. Consumenten voelen dat wel. Vooral een categorie vrouwen tussen 35 en 45 jaar voelt zich erdoor aangesproken.”

Hoe ziet het komende beursseizoen eruit?

“We staan eind januari voor het eerst op Who’s Next in Parijs. Daarnaast trekken we ook naar de Modefabriek. New Market, ons agency in Amsterdam, verkoopt Gloria! Gloria! heel goed en dat willen we op die manier extra ondersteunen. Frankrijk is groot, daar hebben we twee agenturen ingeschakeld. De ervaring van Geert Hallemans is ons sterke punt op sales-vlak. Gloria! Gloria! steunt echt op dat partnership.”

Zijn er nog toekomstplannen, op korte en langere termijn?

“We willen focussen op knitwear, dat is onze sterkte en daar start ons verhaal. We zouden graag uitgroeien naar een merk waarbij textuur en optimisme verweven zit in het DNA. Denk aan Missoni: een totaal andere look maar wel dezelfde verbondenheid met textuur. Voor de zomer werkten we ook met een patchwork van sweaterstof en nieuwe texturen in andere stoffen. We willen graag een full look aanbieden, maar zeker geen collectie van honderd stuks. We houden het liever bij minder maar mooie, goed uitgewerkte samples. Voor winter 22 kunnen we daar nog verder in gaan. Dan hebben we al een beter zicht op wat goed verkoopt en kunnen we de collectie nog meer gaan uitdiepen. Daarnaast gaan we liever voor een stabiele groei dan een hype van twee jaar. Het is belangrijk om een relatie op te bouwen met onze klanten, om de juiste partners te vinden. Ook bij leveranciers is het een kwestie van engagement. Zo hebben we één fabrikant voor onze garens, die we echt finetunen. Dat is een verbintenis langs twee kanten.”

Wat willen jullie uiteindelijk bereiken? Wat is de ultieme droom?

“Ons verhaal van optimisme en authenticiteit naar buiten brengen en het product bij de juiste vrouwen krijgen. We willen onderscheidend blijven, een meerwaarde blijven bieden, iets brengen waar een vrouw oprecht blij mee is, dat ze opgefleurd wordt door Gloria! Gloria! te dragen. Over een mannenlijn wordt nog niet gesproken. Soms denk ik wel eens bij een bepaalde trui: deze zou ook tof zijn in een grote maat - zeker met de genderneutrale tendens in het achterhoofd. Er zijn absoluut ideeën genoeg. Maar we willen nu liever focussen op deze lijn en werken aan een mooi stabiel merk.”

Over Maison Tricot Maison Tricot is een Antwerps familiebedrijf vijftig jaar ervaring, gerund door Hilde Frunt en Ilia Eckardt. Als ambachtelijke breigoedexperts bieden ze verschillende diensten aan, van advies en ontwerp tot prototypes en kleinschalige productie in de eigen studio. De voorbije jaren zetten ze hun textielkennis ook voor interieur- en outdoorontwerpen. Knitwearlabel Gloria! Gloria! is hun nieuwste project in samenwerking met mode-ondernemer Geert Hallemans.

Fotocredits: portret Roel Decock.

Collectiebeelden: Caro Deraedemacke

