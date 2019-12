Famke Louise lanceert modemerk FL by Famke

Zangeres en model Famke Louise lanceert haar eigen modemerk. FL by Famke debuteert op 9 januari, zo meldt het merk in een persbericht.

“Ik ken mijn volgers en mijn doelgroep heel goed. Hierdoor weet ik precies waarmee ik ze kan aanspreken en daar speel ik met mijn fashionlabel op in,” aldus de artiest in het bericht. De collectie zal vooral ‘kleurrijk, opvallend en boordevol lef’ zijn. Verdere details over de lijn zijn nog niet bekend gemaakt.

Het proces van het opzetten van het merk is vastgelegd op beeld, zo wordt gemeld in het persbericht. Videoland heeft het vastgelegd in de documentaire ‘Fashion Girl’ die op 9 januari in première gaat op de streamingdienst.

Famke Louise, 21 jaar, heeft 360.000 volgers op Youtube en is sinds 2017 ook artiest. De Nederlandse was eerder al te zien in de serie ‘Models in Paris: Het echte leven’.

Beeld: FL by Famke