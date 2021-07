Fashion Brewery brengt u de laatste modenieuwtjes

Modeagentschap Fashion Brewery Group heeft verschillende showrooms in de Benelux: Showroom Noire, The Closet, Eye On Fashion op het Hessenplein in Antwerpen en showroom Mote’l Amsterdam in Amsterdam. Heeft u zin in een zomers drankje aan de bar en een streepje muziek terwijl u door de kledingrekken van The Closet, Showroom Noire en Eye on Fashion struint? Dan bent u op het Hessenplein 2 aan het juiste adres. Bovendien zult u hier op 18 en 19 juli tevens modeshows kunnen bijwonen van verschillende merken uit de showrooms. Wilt u zeker zijn van uw plekje bij deze modeshows? Stuur dan een mailtje naar reservations@fashionbrewery.eu en vermeld de naam van uw winkel, het aantal personen en de naam van de merken waarvan u de show wilt bijwonen.

Just Female

Het in Kopenhagen gevestigde merk Just Female is een hedendaags ready-to-wear merk met een milieubewuste en mensvriendelijke benadering van de mode. Het merk is trots op zijn Scandinavische roots en deze komen zichtbaar terug in de designs met een mengeling van rauwe en vrouwelijke kenmerken en strakke lijnen.

Bij Just Female vindt u essentiële ready-to-wear mode-items die gedragen kunnen worden voor informele en formele gelegenheden en festiviteiten. We zouden iedere dag moeten benaderen met enthousiasme voor het nu en voor de kansen die de toekomst te bieden heeft. De lente/zomer 2022 collectie ‘Zest’ is de vrolijkste van het merk tot nu toe; een kleurrijke en expressieve collectie. Maak u klaar voor blouses van biologisch katoen, jurken van gerecycled polyester en gecertificeerde wollen breisels versierd met vrolijke zonnebloemen en paisley. Zo kunnen we allemaal weer vol positiviteit heropstarten.

Een nieuwtje voor de Nederlandse klanten: vanaf het lenteseizoen 2022 zal Just Female ook te verkrijgen zijn bij Mote’l Amsterdam. De contactpersoon voor Nederlandse klanten is sophie@motelamsterdam.nl en de Belgische klanten kunnen contact opnemen via lesley@showroomnoire.be.

Zoe Karssen

Het Nederlandse modehuis Zoe Karssen geeft vrouwen de inspiratie om uniek te zijn, met een uiterlijk dat indruk maakt, of ze nu op straat lopen of te gast zijn op een chique gelegenheid. Met behulp van artistiek directeur Erik Frenken brengt Zoe Karssen collecties tot leven die bovenal volwassenheid en vrouwelijkheid uitstralen, en daarnaast cool, fun en innovatief zijn. Het merk produceert zijn kleding bewust in Europa. “We maken ons zorgen over de huidige stand van de maatschappij en de manier waarop we met onze aarde omgaan. We zijn daarom actief op zoek gegaan naar manieren om de zaken anders aan te pakken: op een schonere, ethischere en compactere manier.”

Het Nederlandse merk zal te verkrijgen zijn bij Mote’l Amsterdam in Nederland en bij Showroom Noire in Antwerpen. Vanaf 12 juli kunt u hier de FW22 collectie kopen, uit voorraad. Contactgegevens Nederland: alexandra@motelamsterdam.nl en contacteer patricia@showroomnoire.be voor België.

Esmé Studios

Heeft u zich ooit afgevraagd waarom het zo moeilijk is om een merk te vinden dat zowel duurzaam is als strakke designs biedt? Bij Esmé studios heeft er geen compromis te worden gemaakt tussen duurzaamheid en esthetiek, dit merk heeft het allebei. Biologische en duurzame materialen liggen aan de basis van elke collectie. Enkele sleutelwoorden om Esmé studios te beschrijven? Slow fashion, minimalisme, transparantie, consciousness. Alle kledingstukken worden geproduceerd in gecertificeerde fabrieken die voldoen aan de hoogste eisen wat betreft sociale verantwoordelijkheid.

De partners van Esmé studios zijn BSCI, Fairtrade en GOTS gecertificeerd, de garantie dat alle producten van het merk onder de beste omstandigheden voor alle arbeiders worden geproduceerd. Daarnaast maakt het merk gebruik van pure stoffen die vrij zijn van chemicaliën: niet alleen beter voor de eindconsument maar ook gezonder voor de boeren en fabrieksarbeiders. Esmé studios probeert haar waterverbruik zo laag mogelijk door alleen maar biologisch katoen te gebruiken, dat geteeld wordt met regenwater in de regenachtige regio’s van India.

Esmé studios is verkrijgbaar bij The Closet. Contact: geraldine@thecloset.be voor België en sophie@motelamsterdam.nl voor Nederland.

Blanche

Het pad richting duurzaamheid wordt aangedreven door de wens om mode-consumenten hun kledingkast volledig duurzaam te laten inrichten. Blanche ziet duurzaamheid als de kans om de manier waarop we als creatievelingen denken en werken te veranderen. Het merk streeft ernaar vrouwen een duurzame outfit te bieden van top tot teen en is legt zich erop toe om dagelijks betere keuzes te maken binnen de volledige branche om zo de impact op de maatschappij en het milieu zo veel mogelijk te beperken.

Blanche is nieuw bij Mote’l Amsterdam en is tevens enkel beschikbaar in Nederland. Nederlandse klanten kunnen contact opnemen via alexandra@motelamsterdam.nl.

Een duurzame toekomst

Via het eigen merkenpakket probeert ook Fashion Brewery zijn steentje bij te dragen aan een duurzamere wereld: “Bij The Closet startten we 6 jaar geleden met de introductie van de collectie van het merk Armedangels, één van de pioniers van sustainable fashion. Merken zoals Hvisk, Brava, Blanche en Esmé Studios volgen in dat spoor.”

Met trots lanceerde het merk Markberg onlangs ‘Zero Waste’. Het merk is erin geslaagd om leren handtassen en portefeuilles van ‘zero waste leer’ te produceren door al het overgebleven leer uit het productieproces in te zetten. De afgelopen jaren heeft Markberg verschillende duurzame alternatieven gelanceerd, waaronder de Marberg Upcycled productenlijn, waar het zero waste leer toe behoort, en de Roots collectie.

De Markberg Upcycled collectie bestaat uit vier handtassen en drie kleinere accessoires met prijzen tussen de 55 euro en 269 euro.

Omdat er slechts zoveel ge-upcyclede producten worden geproduceerd als waar restmateriaal voor is, zal een beperkt aantal producten beschikbaar zijn in de Markberg Upcycled collectie.

