Fashion Brewery Group brengt u de laatste modenieuwtjes

Modegroep Fashion Brewery heeft verschillende showrooms in de Benelux: The Closet, Showroom Noire en Eye On Fashion in Belgie en Mote’l Amsterdam in Nederland. De groep vertegenwoordigd in totaal een 20 tal merken en voegt 3 nieuwe merken toe aan zijn pakket.

Abrand: Wear it your way.

Het uberhippe jeanslabel Abrand heeft zijn oorsprong in Melbourne, Australië en is klaar om de Europese markt te veroveren. Vanuit hun Europese hoofdkantoor in Stockholm worden hippe influencers gekleed met hun laatste nieuwe jeans. Verwacht on-trend jeans zonder veel franjes, authentieke wassingen en een ferme dosis fun. Verkoopprijzen situeren zich tussen 79 euro en 99 euro. In Nederland zal Mote’l Amsterdam de verkoop sturen en voor België zal The Closet dit doen. De eerste reacties zijn alvast ontzettend positief.

Neem een kijkje op hun Instagram pagina (@Abrandjeans) of kom Abrand ontdekken in de showrooms.

Beeld: Abrand

Contact:



Mote’l Amsterdam: Sophie Homminga: sophie@motelamsterdam.nl, +31 628 03 62 28

The Closet: Nils Schaffrath: nils@thecloset.be, +32 477 34 11 26

Thinking Mu:

The Closet heeft er weer een uniek sustainable merk bij en positioneert zich meer en meer als het agentschap met het sterkste sustainable aanbod in Benelux.

“Thinking Mu, is vernoemt naar MU, de kleine Jack Russell”. Thinking MU startte in 2008. Een groep jonge vrienden die het modelandschap nieuw leven inbliezen met hun casual en plezierige kijk op mode. Als één van de eerste echt sustainable merken in Europa zonder dat te willen uitdragen. “ Ons doel is kleding te ontwerpen die dicht bij onszelf staat”. Organisch katoen, lekker eten, goeie muziek, een goeie siesta. Uit die visie is de passie ontstaan om iedere schakel van het proces ecologisch aan te pakken. Het optimisme van het merk wordt verwerkt in de collectie aan de hand van de zon als terugkerend symbool.

Contact:

The Closet: Nils Schaffrath: nils@thecloset.be, +32 477 34 11 26

Beeld: Thinking Mu

Neuw Denim:

Een denim brand van ondernemende creatievelingen voor moderne creatieve consumenten. Innovatief, rebels, metropolitisch en multicultureel. Inspiratie halen ze uit muziek en kunst. Duurzaamheid en esthetiek zijn core values voor Neuw Denim. Vergeet fashion en verwelkom een coole stijl. Neuw Denim is premium denim. Consumentenprijzen liggen tussen de 140 en 180 euro.

Contact:

Mote’l Amsterdam: Ruby verhagen: ruby@motelamsterdam.nl, +31 638 64 51 52

Showroom Noire: Patricia Verheecke: contactpatricia@showroomnoire.be, +32 497 426 557

Fashion Shows en open days 6, 7 februari 2022:

Tijdens Antwerp Fashion Week organiseert Fashion Brewery 12 modeshows en 4 collectiepresentaties van verschillende merken. Wil je graag één van de modeshows of presentaties bijwonen dan kan dat door een reserveringsverzoek te sturen naar reservations@fashionbrewery.eu met vermelding van de naam van u winkel, welke show op welke dag je wil bijwonen en het aantal personen.

Een overzicht van de modeshows en collectiepresentaties:

Zin om de verschillende showrooms en hun merken eens te ontdekken? Dan kan u zonder afspraak op 6 en 7 Februari eens binnen wandelen. Het hele team zal je met veel plezier, een drankje en hippe tunes graag ontvangen.

Voor alle shows, presentaties en collecties kan u terecht op het hoofdkantoor van Fashion Brewery, Hessenplein 2, 3de etage, 2000 Antwerpen.

Fashion Brewery: