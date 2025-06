Fashion Club 70: 50 jaar ervaring en toevoeging van nieuwe merken Sebago en Superga

Fashion Club 70, dat dit jaar haar 50ste jubileum viert, blijft een belangrijke speler in de modewereld van de Benelux. Het agentschap is altijd vooruitstrevend geweest in het aantrekken van merken die niet alleen de huidige marktbehoeften reflecteren, maar ook een rijke geschiedenis en een solide identiteit dragen. Door merken toe te voegen die goed aansluiten bij de vraag van de markt, maar die ook iets unieks te bieden hebben en geworteld zijn in erfgoed, blijft Fashion Club 70 relevant in de steeds veranderende mode-industrie.

De filosofie van Fashion Club 70

Fashion Club 70 begon als showroom met een focus op high-end Italiaanse merken, en heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een veelzijdig platform dat een breed scala aan modecategorieën vertegenwoordigt. Het agentschap heeft altijd goed ingespeeld op veranderende marktomstandigheden, van het aanbieden van Italiaanse luxe tot het integreren van merken uit diverse nationaliteiten, waaronder Amerikaanse, Scandinavische en Spaanse labels.

Deze evolutie blijft ook in het 50ste jaar van Fashion Club 70 in stand: "Onze belangrijkste criteria voor het toevoegen van nieuwe merken zijn diversificatie en relevantie," legt het team uit. "Merken moeten aansluiten bij onze bestaande collectie, maar ze moeten ook iets nieuws brengen.”

Het succes van Fashion Club 70 ligt in het opbouwen van langdurige relaties met zowel merken als klanten. De manier van werken is gericht op het versterken van deze banden door middel van strategische marketing en distributie. “We benaderen onze samenwerking met deze iconen niet alleen als een uitbreiding van ons portfolio, maar ook als een kans om de visie van het merk op een hoger niveau te tillen,” legt het team uit.

Verschuivingen in marktbehoeften: nieuwe merken Sebago en Superga

Een van de opvallende ontwikkelingen die Fashion Club 70 ziet, is de opkomst van sportieve mode en merken die dit ontarmen. Waar de focus vroeger vooral lag op een meer urban en logo-gedreven stijl, zien we nu een duidelijke beweging naar ingetogen, sportief-formele kleding. Dit sluit aan bij de veranderende voorkeuren van consumenten die op zoek zijn naar mode die zowel stijlvol als draagbaar is, maar toch betekenis draagt.

Deze verandering in de markt weerspiegelt zich in de recente toevoeging van Sebago en Superga aan het portfolio: twee merken die niet alleen een rijke geschiedenis hebben, maar ook vandaag de dag het straatbeeld bepalen. Sebago, bekend om zijn authentieke mocassins en nautische stijl, heeft zich gepositioneerd als een merk dat zowel outdoor spirit als stedelijke invloeden omarmt. Superga, aan de andere kant, blijft een tijdloos icoon met zijn legendarische canvas sneakers. Beiden bieden Fashion Club 70 de kans om hun aanbod verder uit te breiden naar nieuwe klantengroepen die de waarde van erfgoed, moderne trends en accessoires willen combineren.

Credits: Sebago

Strategische groei: samenwerkingen met inhoud

Fashion Club 70 gaat samen met Sebago en Superga te werk met het doel om hen in een RTW segment te positioneren en hun distributie te optimaliseren voor een breder bereik. Sebago en Superga zijn merken die zich al bewezen hebben, maar ze zien ook veel potentieel in het bedienen van een iets hogere markt. "Het is voor ons van groot belang om de basis niet af te stoten die altijd al heeft bijgedragen aan het succes van het merk," vertelt het team van Fashion Club 70.

"Tegelijkertijd willen we onze merken de kans geven om te groeien binnen een segment dat goed bediend wordt door multibrand stores, die in de Benelux goed vertegenwoordigd zijn.""Door samen te werken met deze multibrand winkels kunnen we merken zoals Sebago en Superga naast andere relevante merken plaatsen, die goed aansluiten bij de huidige markt en klantbehoeften. “Dit versterkt elkaar en helpt de merkpositionering zowel lokaal als regionaal te verhogen."

Credits: Superga

Naast de strategische distributie biedt Fashion Club 70 ook marketingondersteuning aan de merken die zij vertegenwoordigen. Het agentschap heeft een marketing- en PR afdeling die samen met partners campagnes creëren die de zichtbaarheid van de merken vergroten en activeren. "Merken zoals Sebago en Superga krijgen niet alleen toegang tot een breed netwerk van multibrand stores, maar ook gerichte marketingcampagnes om hen anders neer te zetten dan dat ze tot nu toe hebben gedaan”. "Er staan spannende samenwerkingen op de planning, en dit zal helpen de merken naar nieuwe hoogtes te tillen."

Op weg naar de volgende 50 jaar

Met 50 jaar ervaring en een steeds diverser wordend merkportfolio blijft Fashion Club 70 zijn positie versterken als betrouwbare partner voor zowel gevestigde als opkomende merken. Het agentschap blijft zich richten op het ontwikkelen van langdurige relaties en het benutten van nieuwe kansen op het gebied van distributie en marketing, zodat het bedrijf de komende decennia merken blijft ondersteunen en versterken.