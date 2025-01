Fashion Club 70 bij SHIFT: de toekomst van herenkleding op een nieuw platform

Op 26 en 27 januari 2025 opent SHIFT zijn deuren in het Taets Art and Event Park in Zaandam. Dit nieuwe evenement biedt een podium aan innovatieve en stijlvolle herenkledingmerken en creëert een frisse B2B-omgeving waar merken, retailers en andere modeprofessionals elkaar ontmoeten en inspireren. Onder de deelnemers staat Fashion Club 70, met een zorgvuldig samengestelde selectie van premium herenkledingmerken zoals 7 For All Mankind, K-Way, D.A.T.E., Armani Exchange, Amaránto, Hand Picked en Archivium.

Premium denim: 7 For All Mankind en HandPicked

Als pionier in de wereld van premium denim zette 7 For All Mankind in 2000 een nieuwe standaard voor stijl en innovatie. Met roots in Los Angeles heeft het merk een reputatie opgebouwd met verfijnde fits, hoogwaardige stoffen en moderne afwerkingen die zowel comfort als modebewustzijn bieden. Niet voor niets zijn hun jeans een favoriet bij zowel consumenten als beroemdheden.

HandPicked Credits: Fashion Club 70

HandPicked, een merk met een sterk Italiaans DNA, staat bekend om zijn ambachtelijke benadering van denim. Elk stuk wordt ontworpen met aandacht voor duurzaamheid, comfort en een perfecte pasvorm. Door gebruik te maken van hoogwaardige Italiaanse materialen levert HandPicked denims die niet alleen seizoensgebonden trends overleven, maar jaren meegaan.

Functioneel en innovatief: K-Way en D.A.T.E.

K-Way is een icoon op het gebied van functionele mode. Bekend om zijn kleurrijke, waterafstotende jassen en innovatieve ontwerpen, blijft het merk zichzelf vernieuwen met collecties zoals L’Action en R&D, waarin sportiviteit en vakmanschap samenkomen. K-Way biedt stijlvolle oplossingen voor elk seizoen, perfect voor de actieve en modebewuste man.

K-Way Credits: Fashion Club 70

Sneakerliefhebbers vinden hun gading bij D.A.T.E., een Italiaans merk dat startte vanuit een garage in Firenze. Het gebruik van hoogwaardige materialen en verrassende kleurcombinaties maakt elke sneaker tot een statement piece dat zowel comfortabel als modieus is.

Betaalbare luxe: Armani Exchange

Met Armani Exchange wordt de luxe van Giorgio Armani toegankelijk voor een breder publiek. Het merk biedt een veelzijdige collectie die bestaat uit comfortabele basics en opvallende items, zoals stijlvolle jassen en accessoires. Gericht op Millennials en Gen Z combineert Armani Exchange casual mode met verfijnd design, zonder concessies te doen aan kwaliteit.

Armani Exchange Credits: Fashion Club 70

Kleurrijke accenten en moderne elegantie: Amaránto en Archivium

Het Italiaanse Amaránto onderscheidt zich door hoogwaardige breisels met opvallende kleuren en moderne designs. Sinds de oprichting in 1968 combineert het merk traditioneel vakmanschap met een vernieuwende visie op herenkleding. De collecties zijn een perfecte keuze voor de stijlvolle man die durft op te vallen.

Archivium combineert traditionele Italiaanse kleermakerskunst met innovatieve technologie. Door high-performance materialen zoals polyamide en elastaan te gebruiken, biedt het merk ademende, kreukvrije overhemden met 3D-stretch. Het resultaat? Tijdloze elegantie met ongeëvenaard comfort, ideaal voor de moderne man die functionaliteit en stijl naadloos wil combineren.

Ontdek de merken van Fashion Club 70 bij SHIFT

Bezoekers van SHIFT kunnen niet alleen de collecties ervaren, maar ook deelnemen aan interactieve workshops en lezingen die hen volledig onderdompelen in de nieuwste ontwikkelingen binnen de herenkledingindustrie. Fashion Club 70 nodigt retailers, inkopers en storepersoneel uit om deze bijzondere merken te ontdekken en geïnspireerd te raken door de toekomst van mode op SHIFT.