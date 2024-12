Fashion Club 70’s Black Showroom: Contemporary merken in de spotlight

Mode als kunst presenteren; dat is de kern van het nieuwe Black Showroom concept van toonaangevend agentschap Fashion Club 70. Met hun indrukwekkende merkportfolio en sterke vertegenwoordiging in de Benelux, blijft Fashion Club 70 zich inzetten voor de optimale presentatie van moderne merken, waar ze helemaal tot hun recht komen.

In deze Q&A met FashionUnited belicht Senior Sales Expert Corinne Philippaerts alle ins en outs over de Black Showroom, waar contemporary merken centraal staan.

Kan er wat meer verteld worden over het nieuwe Black Showroom-concept? Wat maakt dit showroomconcept uniek in vergelijking met andere showrooms?

“In de Black Showroom presenteren we een internationale mix van collecties die perfect op elkaar aansluiten, maar elk ook een sterk eigen DNA hebben. Hiermee spelen we in op de huidige vraag van winkels en consumenten: de groeiende behoefte aan unieke, goed doordachte stukken die waarde toevoegen aan elke garderobe.”

Welke contemporary merken worden in de Black Showroom gepresenteerd, en hoe worden deze geselecteerd?

“In de Black Showroom vind je een breed scala aan internationale merken. Van Scandinavische merken zoals ONE and OTHER en het Parijse Paul & Joe, tot Londense merken als Joseph en het Spaanse Sita Murt. Natuurlijk vergeten ze de eigen Belgische roots niet, met labels als Collectors Club en Studio.Clique. Deze merken worden geselecteerd op basis van hun uitstraling.”

“We kunnen ze samenbrengen onder de overkoepeling ‘hedendaagse merken’, maar elk merk behoudt zijn unieke DNA. Zo staat Studio.Clique bekend om één catching print per collectie. Paul & Joe verkent het eigenzinnige, Parijse karakter, terwijl ONE and OTHER het verfrissende minimalisme brengt waar Scandinavische merken om geroemd worden. ”

Wat wordt er bedoeld met het concept 'mode als kunst' binnen de Black Showroom en voor Fashion Club 70? Hoe wordt dit door de inrichting en presentatie van de collecties uitgedrukt?

“Wij geloven dat mode verder gaat dan alleen het functionele. Het is een kunst om de juiste snit te combineren met de gepaste stof, waardoor je een eye-catching stuk krijgt. We presenteren de merken in de showroom zonder al te veel extra afleidingen.”

“De naam ‘Black Showroom’ verwijst naar de zwarte omkadering van de ruimte; verder is er weinig aankleding. Dit doen we bewust om de merken volledig tot hun recht te laten komen. De collecties zijn als het ware de kunstwerken die we presenteren. Daarom heeft deze showroom ook geen vaste indeling. Alle rekken en tafels kunnen steeds opnieuw worden ingezet, afhankelijk van hoe wij dit zien per collectie. Soms is één rekje al genoeg om de kracht van een collectie in de spotlights te zetten.”

Welke rol speelt de Black Showroom in de bredere strategie van Fashion Club 70, en wat hopen jullie te bereiken met dit nieuwe initiatief?

“We blijven constant in contact met onze klanten. Zo streven we ernaar een passend aanbod te bieden dat aansluit bij de vraag van onze retailers, die op hun beurt in contact staan met de eindconsument. We willen niet alleen hun vraag beantwoorden, maar onze klanten ook inspireren en prikkelen. Daarvoor dient de Black Showroom. Hier ontdek je nieuwe – misschien nog onbekende – merken dankzij de zorgvuldig samengestelde selectie.”





Met de Black Showroom zet Fashion Club 70 niet alleen hedendaagse merken in de schijnwerpers, maar tilt het ook de presentatie van mode naar een hoger niveau. Door mode als kunst te benaderen en merken in hun pure vorm te tonen, blijft het agentschap trouw aan zijn missie: retailers en consumenten inspireren met unieke, kwalitatieve collecties.

