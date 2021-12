Fashion Designer Ilona Reemers geeft nieuwe impuls aan mannen label CHRIS CAYNE

Ik ben Ilona Reemers, nieuwe trotse Fashion Designer van het nautische modelabel Chris Cayne van The Shirtmakers te Hoevelaken. Een leuke uitdaging waar ik nu inmiddels bijna 1 jaar enthousiast druk mee bezig ben.

Mijn verhaal begint 16 jaar geleden, toen ik in 2005 begon aan de mode academie in Rotterdam. Na heel wat jaren studeren en stage lopen wist ik al meteen, dat ik als modemeisje snel aan de slag wilde gaan voor grote toonaangevende internationale designer lifestyle-merken als Gaastra en Tommy Hilfiger (PVH Corporation). Hier heb ik dan ook heel veel jaren werkervaring en kennis opgedaan.

In 2020 heb ik voor mezelf besloten een nieuwe uitdaging aan te gaan als Senior Fashion Designer bij The Shirtmakers te Hoevelaken. Al snel werd ik uitgenodigd voor een gesprek en kreeg ik de opdracht om het herenlabel Chris Cayne een frisse wind te geven en opnieuw op de kaart te brengen. Wat een toffe uitdaging!

De afgelopen maanden heb ik vol enthousiasme gewerkt aan verschillende Chris Cayne collecties en branding. Ik ben dan ook erg trots om een korte omschrijving te geven over de nieuwe look . De collectie wordt namelijk opgesplitst in 2 nautische collecties, namelijk Casual wear en Casual/Sport. De Casual Wear collectie is comfortabel, stijlvol, kleurrijk en eigentijds. De Casual/Sport-lijn is sportiever en maken we meer gebruik van cleane technische materialen, rood/wit/blauwe kleuren en stoere trims. Alle Casual Wear productgroepen zijn voorzien van ons nieuwe boot-logootje. De Casual/Sport styles met ons nieuw ontwikkelde rood/wit/blauwe ‘nautische vlag’ tapeje. Dit zorgt voor een duidelijke scheiding in de branding en tevens eenheid in de twee verschillende collecties.

Kwaliteit is key!

Al onze stoffen binnen ons herenlabel Chris Cayne worden met liefde op kwaliteit geselecteerd en ontwikkeld. Ook wij zijn op missie om mode te creëren die ‘Niets Verspilt en Alles verwelkomt’. Tegenwoordig wordt de wereld geconfronteerd met enkele van de grootste uitdagingen tot nu toe - van klimaatverandering en schaarste aan hulpbronnen tot ongelijkheid en vooroordelen. Eén modemerk kan dit allemaal niet veranderen, maar door de kracht van partnerschap en samenwerking binnen The Shirtmakers zullen we er naar streven in de toekomst om alles eraan te doen om een duurzame toekomst van mode te creëren.

Variatie is key!

Een breed aanbod in verschillende productgroepen aan de hand van diversiteit in stoffen (solids/texturen/jacquards), finishings, strepen, alloverprints zorgen Chris Cayne voor de juiste look. Daarnaast bieden wij een breed scala aan in pasvormen. Geïnspireerd op de fashion van nu.

Prijs is key!

Aan een gezonde prijsopbouw in de collectie wordt hard gewerkt en is voor ieder wat wils!

Kom kijken bij onze retailers en laat je inspireren!

Lees meer over Chris Cayne op de merkpagina: fashionunited.com/companies/chris-cayne