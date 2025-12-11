Fashion Fest 2025: Hongkongs modescene staat voor een grote beproeving

Hongkong — Op een koele decemberavond vult een catwalk in het Palace Museum aan het water zich met modellen in looks uit Londen, Parijs, Seoul, Shenzhen en Hongkong. Een tafereel dat weinig andere steden kunnen evenaren: een internationale mix met ontwerpers uit Italië, het vasteland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Korea naast opkomende Hongkongse labels.

Een look van ontwerpster Regina Branca, Fashion Summit (HK) 2025 Credits: FashionUnited

Dit is Fashion Fest Hong Kong 2025, het culturele overheidsinitiatief om Hongkong te positioneren als opkomend modecentrum van Azië. Het festival, volgens functionarissen de tweede volwaardige editie na de lancering eind 2024, omvat zeven hoofdprogramma’s. Van coutureshows en digitale modepresentaties tot een denimfestival, duurzaamheidsdialogen en interdisciplinaire tentoonstellingen verspreid over musea, winkelcentra en culturele locaties.

De stemming is dit jaar echter ingetogen. De stad verkeert in collectieve rouw na een verwoestende branden die veel levens eisten. De organisatie kiest voor terughoudendheid: minder feesten, rustigere programmering en momenten van stilte tijdens openbare evenementen. Toch gaat de stad door, een gebaar van veerkracht of wellicht volharding, passend bij het Hongkongse narratief van vooruitgang, zelfs in moeilijke tijden.

Een wereldwijde bestemming

Officieel draagt Fashion Fest een ambitieus mandaat: de profilering van Hongkong als wereldwijde bestemming voor grote culturele evenementen en de stimulering van de creatieve economie. De Cultural and Creative Industries Development Agency (CCIDA), opgericht door de overheid in 2023, vormt de motor achter het festival. Commissaris Drew Lai Shai-Ming opent Fashion Asia Hong Kong - Fashion Challenges Forum - met een benadrukking van de unieke rol van de stad als verbinder: tussen Oost en West, erfgoed en innovatie, productieverleden en hedendaags design.

Tegenwind in de sector: wereldwijde vertraging luxemarkt raakt thuisbasis

Hongkongs pad wordt bemoeilijkt door externe krachten. De wereldwijde luxesector ging achteruit in 2025 - iets dat door analisten werd verklaard met een keldering in de uitgaven aan mode, minder reizen vanuit het Chinese vasteland en aangepaste prijsstrategieën bij grote modehuizen. De luxemarkt van Hongkong, ooit sterk afhankelijk van winkelend publiek uit het vasteland, voelt deze krimp. Veel consumenten kopen nu over de grens, waar prijzen gunstiger zijn en winkelcentra strijden om hun klandizie.

Tijdens het Fashion Challenges Forum schetst Andre Hou, een in Hongkong geboren luxestrateeg en adviseur van Europese huizen over Aziatisch consumentengedrag, deze verschuiving direct. Het tijdperk van het logo is voorbij, stelt hij tijdens een panel over nieuwe consumentenverwachtingen. Het winkelend publiek wil de herkomst, de productiewijze en de bestaansreden van een product kennen.

Volgens Hou ligt de macht nu beslist bij de consument: merken kunnen niet langer teren op reputatie, maar wel op discipline en precisie. Vakmanschap doet er weer toe.

Ambacht centraal: Italiaanse precisie ontmoet Chinees erfgoed

Die nadruk op vakmanschap is zichtbaar in meerdere tentoonstellingen. De CityUHK-showcase ‘Fashion to Reconnect’, een van de meer academische evenementen, toont een culturele uitwisseling tussen Italiaanse en Chinese ontwerpers met focus op ambachtelijke processen in plaats van seizoenstrends. Stukken van Missoni en Zegna hangen naast creaties van Hongkongs Vivienne Tam en Dorian Ho, een dialoog tussen textielinnovatie, culturele motieven en duurzaamheid.

De curator omschrijft de tentoonstelling als “een zeldzaam moment van wederkerigheid”, waarbij Chinees ambacht niet als contrast met Europese luxe wordt gepositioneerd, maar als gelijkwaardige partner.

Denim, democratie en een zeer groot kattenbeeld

Een hoogtepunt was te zien in het winkelcentrum Harbour City, locatie van het openbare Denim Festival: een torenhoog patchwork denim kattenbeeld van de Hongkongse ontwerper-kunstenaar Sonic Lam.

Lam, bekend om zijn ‘remake-filosofie’, construeert werken uit afgedankte kleding en reststoffen van lokale gemeenschappen. De vriendelijk ogende kat - deels mascotte, deels provocatie - werkt als een magneet op winkelend publiek, influencers, fashionista's, kunstliefhebbers en kinderen. Het werk spreekt van de vindingrijkheid van Hongkong en de schoonheid van imperfecties.

Hong Kong Design Institute "Denim Artistry" @ Harbour City Mall Credits: FashionUnited

De expositie van dergelijk werk in een winkelcentrum, in plaats van een privélocatie, voelt passend. Mode kan insulair worden; hier wordt het teruggebracht in het openbare leven. Naast het Clockenflap Music & Arts festival, met de tentoonstelling ‘10 Asian Designers to Watch’, vormt dit wellicht het meest toegankelijke en democratische moment van het festival.

Tentoonstelling "10 Asian Designers to Watch" Credits: FashionUnited

Het ontbrekende stuk: steun vanuit de retail

Een wandeling door de grote winkeldistricten — Tsim Sha Tsui, Central, Causeway Bay — toont weinig tekenen van een van de grootste kunstinitiatieven van het jaar. Er is nauwelijks sprake van speciale etalages of zichtbare partnerschappen met de grote warenhuizen. Die kloof tussen institutionele ambitie en stedelijke zichtbaarheid duidt op een dieper vraagstuk van synergie. Lane Crawford, het invloedrijkste luxe warenhuis van de stad, toont geen zichtbare connectie met Fashion Fest. Ook de meeste winkelcentra blijven achter, ondanks hun sleutelrol in de winkeltoerisme-economie van Hongkong.

In steden als Parijs of Londen behandelen grote retailers lokale designweken als burgerplicht: etalage-installaties, capsulecollecties en gecureerde presentaties van regionaal talent. In Hongkong is die verbinding nog dun. Zonder deze link dreigen ontwerpers na viering in overheidsprogramma’s snel weer uit het publieke zicht te verdwijnen.

Verschuivende grond en groeiende mogelijkheden

Het creatieve potentieel van Hongkong blijft groot. De stad bezit diepgaande textielkennis, een ongeëvenaarde logistieke infrastructuur, geografische nabijheid tot productiecentra op het vasteland en toegang tot een van 's werelds invloedrijkste consumenten. In heel China zorgt de opkomst van eigen labels — van luxe ready-to-wear tot streetwear-collectieven — voor een nieuw concurrentielandschap. Chinese consumenten kopen Chinese merken op een niveau dat tien jaar geleden ondenkbaar was.

Hongkong bevindt zich op het kruispunt van die verschuiving. De stad is zowel onderdeel van het ecosysteem als buitenstaander; historisch mondiaal en tegelijkertijd uitgedaagd om een eigen stem te vinden nu de mode-identiteit van het vasteland van China versnelt.

Tijdens deze editie van Fashion Fest roept Hongkong zichzelf niet uit tot het volgende Milaan of Parijs. Het biedt iets bescheideners en wellicht betekenisvollers: een platform voor interculturele creativiteit waarin ambacht centraal staat in een wereldwijde industrie die zoekt naar authenticiteit.

Als Hongkong zijn instituten, retailers, creatieve gemeenschappen en steeds kritischere consumenten weet te verbinden, kan het een nieuwe rol vervullen in het post-logo modetijdperk. Niet als fabriek, noch louter als marktplaats, maar als een ware culturele motor.

Hong Kong Fashion Summit Credits: FashionUnited