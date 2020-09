Fashion Film Festival komt voor het eerst naar Amsterdam

Op woensdag 30 september vindt de eerste editie van het Fashion Film Festival plaats in De Hallen Studio’s in Amsterdam, zo meldt de organisatie in een persbericht.

De organisatie heeft een programma ontwikkeld met diverse lezingen en screenings over onderwerpen die relevant zijn voor de mode- en filmindustrie. Het festival wordt afgesloten door middel van een award ceremonie die beoordeeld wordt door enkele bekende namen uit de industrie, zoals Esther Coppoolse (Creative Director van ELLE Nederland), Julien Guerrier (Editorial Director bij Louis Vuitton) en Ali Kepenek (Editor in Chief van King Kong Magazine). Het evenement is georganiseerd in samenwerking met AMFI, Elle Nederland, Czar Amsterdam en het pas gelanceerde platform Girls in Film Amsterdam.

Er zullen ook paneldiscussies plaatsvinden, om thema’s als diversiteit en inclusiviteit te bespreken. De gasten zijn Ilse Cornelissens (Graanmarkt 13), Adama Jobe (activist en model), Katrien van Leeuwen (AMFI), Anne-Ro Klevant (Fashion for Good), Maru Asmellash (TNO, SMIB Collective) en Mariette Hoitink (HTNK, Denim City). Festival President Tuna Yilmaz, zegt: “Na zo’n bizarre tijd, ben ik blij dat het ons gelukt is om dit evenement te kunnen realiseren. De stad Amsterdam staat internationaal bekend om zijn stijl en creativiteit en is er geen betere plek om die unieke relatie tussen mode en film te eren. Dit evenement draait om die samenwerkingen en daarom nodigen we iedereen uit die werkt of studeert in de mode of film om te komen en je te laten inspireren.”

Beeld: Ivy Lee / Fashion Film Festival Amsterdam