Fashion for Good betreedt Noord-Amerikaanse markt met Sorting for Circularity-project

Fashion for Good lanceert het Sorting for Circularity USA Project- een initiatief gericht op de Noord-Amerikaanse markt van textielrecycling dat een beeld geeft van de samenstelling van textielafval in de Verenigde Staten.

Het project duurt 18 maanden, waarna de resultaten de basis vormen voor beslissingen om noodzakelijke investeringen en acties voor het opschalen van innovaties op gebied van inzameling, sortering en recycling vrij te maken, zo is te lezen. Onder leiding van Fashion for Good wordt het project mede mogelijk gemaakt door merkpartners als Adidas, Inditex, Levi Strauss & Co., Target, Eastman, H&M en Nordstrom.

Sorting for Circularity bouwt voort op de gelijknamige projecten in Europa en India, en wil de mogelijkheid om textielrecycling te versnellen benadrukken. Het project wil dat bereiken middels twee doelstellingen: het uitvoeren van een consumentenonderzoek om de reis van een kledingstuk in kaart te brengen en het uitvoeren van een analyse in post-consumer textiel om de samenstelling hiervan te begrijpen.

Textielafval is de snelst groeiende afvalstroom in Amerika, meldt Fashion for Good. Een deel van het afval wordt hergebruikt, maar 85 procent belandt alsnog op stortplaatsen. De vraag naar gerecyclede vezels groeit, maar het aanbod is beperkt. Belangrijke elementen om de groei van recycling van textiel-tot-textiel te ondersteunen zijn inzicht krijgen in materiaalsamenstelling, volume en locatie van gebruikt textiel, en de uitbreiding van textielrecycling.

Met een grootschalige infrastructuur kan de industrie gebruikt textiel inzamelen en sorteren voor de meest hoogwaardige eindbestemming en voldoen aan de toenemende vraag naar zowel tweedehands als gerecycled basismateriaal, schrijft Fashion for Good. Met Sorting for Circularity gaat Fashion for Good de uitdaging aan om de beschikbaarheid van grondstoffen voor textiel-tot-textielrecycling te vergroten.