Fashion for Good wil met project duurzame textielvezels op basis van landbouwafval opschalen

Fashion for Good lanceert vandaag 'Untapped Agricultural Waste Project'. Het project is bedoeld om technologieën voor het transformeren van landbouwafval tot duurzame textielvezels geldig te verklaren en op te schalen, aldus een persbericht van de organisatie.

Het project zal de technische haalbaarheid van natuurlijke vezels onderzoeken en focust zich hierbij op rijstschillen, hennep, tarwestro, banaan en ananas. Het project duurt 18 maanden. Fashion for Good schrijft in het persbericht dat landbouwafval een significante uitdaging is voor boeren in Zuid en Zuid-Oost Azië. In veel gevallen wordt er geen gebruik gevonden voor het afval en wordt het verband. Fashion for Good meldt dat er ruim 92 miljoen ton landbouwafval per jaar wordt verband in India alleen wat in 2017 gezorgd zou hebben voor 149 miljoen ton aan CO2. De bron hiervoor wordt in het persbericht niet genoemd.

In een eerder rapport van Fashion for Good, 'Unlocking the Trillion-Dollar Fashion Decarbonisation Opportunity', bleek dat het verwerken van nieuwe conventionele vezels zoals katoen en polyester verantwoordelijk zijn voor 39 procent van de CO2-uitstoot van de textielproductieketen. "Innovatie van grondstoffen is essentieel om deze uitstoot te verminderen en de volgende generatie van materialen zijn belangrijk als de industrie de productieketen koolstof vrij wil maken."