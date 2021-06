Fashion for Good wil mode-industrie koolstofarm maken met nieuw project

Fashion for Good lanceert het Renewable Carbon Textiles Project, dat meldt Fashion for Good in een persbericht. Het project wil de ontwikkeling van PHA-polymeervezels (polyhydroxyalkanoaten) versnellen. PHA-polymeervezels zijn een biosynthetisch alternatief voor vezels gebaseerd op fossiele grondstoffen, waarmee de koolstofvoetafdruk in de toeleveringsketen van de mode verminderd kan worden.

Het project brengt belangrijke spelers uit de mode-industrie samen om oplossingen van innovators in de PHA-polymeerruimte te onderzoeken, testen en beoordelen, zo is te lezen. De productie van een alternatieve polyestervezel moet een oplossing bieden om plasticproductie tegen te gaan. Daarnaast zal uiteindelijk de CO2-voetafdruk van de mode-industrie verkleinen. De PHA-polymeren bieden een biologisch afbreekbare oplossing voor polyestervezels die de mode-industrie kan helpen koolstofarm te worden.

Het project wordt gefinancierd door de Laudes Foundation, en werkt Carbon Textiles Project samen met onder andere Bestseller, Norrøna, PVH Corp. en Fabrics Division van WL Gore & Associates, die branche-expertise en financiële ondersteuning bieden. De deelnemende innovators: Bio Craft Innovation (voorheen Biomize), Full Cycle Bioplastics en Newlight Technologies.