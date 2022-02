FASHION FORWARD: Fynch-Hatton presenteert duurzame MEN-collectie Herfst/Winter 2022

De nieuwe herfst-/wintercollectie van het Duitse label Fynch-Hatton laat een belangrijke evolutie zien op het gebied van duurzaamheid en maakt sterke mannelijke statements met nieuwe winterkleuren en trendy structuureffecten.

READY FOR STYLE?, FASHION FORWARD en THE GREAT OUTDOORS zijn de drie spannende themacapsules FW 2022 van het populaire casual label Fynch-Hatton uit Mönchengladbach. Individuele, mannelijke looks ontstaan door het geraffineerde samenspel van hoogwaardige stoffen, moderne patronen en perfect op elkaar afgestemde, gerichte kleurthema's.

"Onze collectie heeft aan moderniteit gewonnen, terwijl prijsklassen en kwaliteitsnormen onveranderd zijn gebleven", zegt Christoph Brandts, Managing Director bij Fynch-Hatton.

De collectie bevat enkele nieuwigheden. Zo wordt er bijvoorbeeld gespeeld met opgezette zakken van gebreide kleding tot sweats en chino's. Nylonlintapplicaties onderstrepen de mannelijke look, cargobroeken en verkorte jasjes vullen de moderne outfit aan. In het segment gebreide kleding domineren structuur-mix details, terwijl een spel met teddy nieuwe accenten zet. "We hebben innovatieve hybride oplossingen ontwikkeld met techno sweatstoffen", legt Christoph Brandts uit. "Een ander zwaartepunt blijft het overhemd met gekookte wollooks in de assortimenten. Daarnaast richten we ons in het overhemd op grote en gespreide ruiten in Wool Look optiek."

Het modelabel brengt zijn uitgesproken kleurexpertise over in looks en outfits: maandelijks op elkaar afgestemde bandkleuren zorgen voor een rustige en harmonieuze overgang, maar bieden tegelijkertijd ruimte voor spannende kleurnieuwigheden.

Fynch-Hatton scoort met duurzaamheid

Sinds enige tijd stemt Fynch-Hatton zijn volledige collectieplanning holistisch af op zijn duurzaamheidsstrategie, waarbij het gebruik van duurzame en gecertificeerde materialen met ten minste 10% per collectie wordt uitgebreid. "De collectie heeft onze duurzaamheidsdoelstelling dit jaar overtroffen: 63,5% is duurzaam. Ons doel voor dit jaar was 60%," zegt Mathias Eckert, CEO bij Fynch-Hatton. In 2023 wil het bedrijf duurzaam zijn in al zijn producten

De drie capsules van de herfst/wintercollectie 2022

>KLAAR VOOR STIJL?< [ 15.07 - 15.08.2022 ]

Fynch-Hatton luidt het seizoen in met nieuwe winterkleuren en koele texturen. Ingespoten garen looks in jersey zetten nieuwe accenten, terwijl shirts afwisselen met ruitjes, smart prints, grafische dessins en bloemmotieven. De Basic Stretch Chino verschijnt in een nieuwe, moderne pasvorm, het denimassortiment is sterk ontwikkeld en wordt aangevuld met een 5-pocket met structuurprint. En de capsule biedt nog veel meer: een sweatjack met polokraag en sportieve ritsdetails, overshirtjacks in gekleurd denim en lichtgewicht pufferjacks en gilets.

> FASHION FORWARD < [15.08. to 15.09.2022]

De tweede capsule biedt nieuwe texturen en looks op hun best. In het breigoedsegment overtuigen hoogwaardige katoen-zijde mengingen met luiergareneffecten en styles in uitgewerkte jacquarddessins. Geavanceerde hybride styles in een intertechno stof evenals longsleeves en rugby completeren de collectie in nieuwe streepdessins. Fynch-Hatton rondt af met nieuwe, sportieve overhemdmodellen. Voor koelere dagen overtuigen overhemdjacks van corduroy en lichte, gevoerde blousons van natuurlijke, hoogwaardige materialen - van katoen tot geitensuède tot lamsnappa. De collectie biedt bijpassende jersey chino's met wollen touch in ruiten en effen kleuren.

> The Great Outdoors < [15.09. bis 15.10.2022]

Hoogwaardige two-tone looks en kabelbreisels, argyle patronen en meerkleurige strepen bepalen de uitstraling van deze capsule. De collectie bestaat uit hoogwaardige merino-kasjmier in de meest uiteenlopende kleuren, sportieve truien en vesten van premium-polarfleece en truien en vesten in een hoogwaardige visgraat-look. De must-have is het iets oversized corduroy overhemd. Het motto "The Great Outdoors" wordt met de omkeerbare pufferjacks, de veelzijdige parka's evenals wollen overhemden en wollen mantels met kragen van imitatiebont op de laatste stand vervuld. Bijpassend: wollen truien en corduroy broeken als joggpants.

De bestelperiode Autumn/Winter 2022 loopt tot 25 februari 2022.

Onze verkoopagenten Jacrima Fashion in België en Ton Enthoven Agenturen in Nederland kijken er naar uit om u de nieuwe collectie te tonen.

Jacrima Fashion info@jacrimafashion.be Tel. + 32 2 479 33 47

Enthoven Agenturen ton@enthoven.nl Tel. + 31 850407470