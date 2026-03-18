Fashion Law Institute Africa onthult top honderd vrouwelijke leiders in de Afrikaanse mode
bezig met laden...
Automatische vertaling
Het Fashion Law Institute Africa publiceert de derde editie van de Top honderd Vrouwen in de Afrikaanse Mode-lijst. Een erkenning van toonaangevende figuren die innovatie, leiderschap en groei in de mode-industrie van het opkomende modecontinent stimuleren.
De lijst, onthuld in Lagos in maart 2026, zet vrouwen in de schijnwerpers uit diverse sectoren. Denk aan modezaken, styling, modellenwerk, textiel, duurzaamheid, technologie, onderwijs en moderecht. De erkenning weerspiegelt de volledige breedte van de waardeketen van de industrie.
Het initiatief richt de aandacht op de personen die de wereldwijde invloed van de Afrikaanse mode vormgeven. Het instituut merkt op dat de gelauwerden “bedrijven opbouwen, wetten veranderen, de volgende generatie modeprofessionals onderwijzen en de betekenis van mode herdefiniëren.”
Ontwerpers en beleidsmakers
Onder de erkende personen bevinden zich beleidsmakers en industrieleiders zoals Eme Bassey. Ook sleutelfiguren als Funmi Ladipo van de Nigerian Fashion Council en Grace Efiong van het Fashion Law Institute Africa worden genoemd. Ontwerpers en onderneemsters op de lijst zijn onder meer Bethlehem Tilahun Alemu, oprichtster van SoleRebels, en Reni Folawiyo, oprichtster van de Alára conceptstore.
De editie van 2026 heeft een grotere geografische reikwijdte. Er zijn professionals uit landen als Rwanda, Egypte, Oeganda, Zuid-Afrika en Senegal. Dit onderstreept het toenemende pan-Afrikaanse karakter van de industrie.
Het programma is onderdeel van de bredere inspanningen van het instituut ter ondersteuning van de ontwikkeling van de Afrikaanse mode. Dit gebeurt door middel van onderwijs, belangenbehartiging en erkenning van belangrijke spelers in de industrie.
Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.
FashionUnited gebruikt AI taaltools om het vertalen van (nieuws)artikelen te versnellen en de vertalingen te proeflezen om het eindresultaat te verbeteren. Dit bespaart onze menselijke journalisten tijd die ze kunnen besteden aan onderzoek en het schrijven van eigen artikelen. Artikelen die met behulp van AI zijn vertaald, worden gecontroleerd en geredigeerd door een menselijke bureauredacteur voordat ze online gaan. Als je vragen of opmerkingen hebt over dit proces, stuur dan een e-mail naar info@fashionunited.com.