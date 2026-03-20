Fashion meets festival: Fashion Club 70 tilt Collection Sale naar een hoger niveau

Op 28, 29 en 30 maart transformeert de Antwerpse modedistributeur haar hoofdkwartier aan de IJzerlaan tot een bruisend evenement waar de traditionele stockverkoop plaatsmaakt voor een driedaagse onderdompeling in mode, lifestyle en een ongeëvenaarde ambiance.

Het concept overstijgt de standaard collectieverkoop; bezoekers worden meegevoerd op een zintuiglijke ontdekkingsreis. Hier wordt zorgvuldig geselecteerde mode geflankeerd door de gastronomische verfijning van Jimmyz en een hoogwaardige muzikale omlijsting. Met sets van onder andere DJ Licious en Crazy Sir-G achter de draaitafels, krijgt het shoppen een dynamiek die normaliter voorbehouden is aan de meest exclusieve internationale modeweken.

Credits: Fashion Club 70

De ‘Secret Room’ en een vernieuwde VIP-strategie

Voor de kritische modeprofessional en de connaisseur introduceert Fashion Club 70 deze editie een intrigerend element: The Secret Room. Deze afgeschermde ruimte is gereserveerd voor de meest unieke modeparels en luxueuze stukken die normaliter aan het oog onttrokken blijven; een essentiële halte voor wie op zoek is naar dat ene, zeldzame topstuk.

Om de beleving en exclusiviteit te waarborgen, hanteert het agentuur dit jaar een vernieuwde toegangsstrategie. De zaterdag is ingericht als een exclusieve VIP-dag. Voor een bedrag van 50 euro verzekeren trouwe bezoekers zich van de eerste keuze in een serene, geprivatiseerde omgeving. Strategisch gezien is dit een schoolvoorbeeld van slimme klantenbinding: de toegangsprijs wordt bij de kassa volledig verrekend als tegoed. De eerste honderd bezoekers worden bovendien verwelkomd met een rijkelijk gevulde geschenktafel.

Sample Sale, afterwork editie

Ook op de daaropvolgende dagen blijft het energieniveau onverminderd hoog. Terwijl de zondag in het teken staat van een ongedwongen festivalsfeer, richt de maandag zich specifiek op de zakelijke community met een Afterwork Edition. Tussen 12:00 en 20:00 uur opent Fashion Club 70 haar deuren voor vakgenoten en modeliefhebbers die de werkdag stijlvol willen afsluiten. Met verfrissende dranken van het huis en een overvloed aan mode vormt dit het ideale decor om te netwerken en de nieuwe garderobe voor het seizoen veilig te stellen.

Praktische Informatie

Locatie: IJzerlaan 54/56, 2060 Antwerpen

28 maart – VIP-DAG: 10:00 – 18:00 (Entree €50 met cashback)

29 maart – Sample Sale Festival: 10:00 – 18:00

30 maart – Afterwork Edition: 12:00 – 20:00 (Drinks on the house)