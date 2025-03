Fashion Talk: 5 vragen aan Danielle Robben van Artemis Academie

Artemis Academie is een innovatieve onderwijsinstelling die zich richt op creatieve concepting onder andere binnen de fashion industrie. Sinds 2024 hebben Danielle Robben en Martijn Feringa de academie overgenomen, met als doel het onderwijs verder te ontwikkelen en aan te passen aan de nieuwste trends en technieken in de industrie. In februari 2024 openden zij hun nieuwe locatie aan de Marnixstraat in Amsterdam. Artemis biedt een voltijd HBO Bachelor of Arts en part-time modules in Trend Forecasting, Styling, Design en Art Direction.

5 vragen aan Danielle Robben van Artemis Academie

1. Wat doe je in de creatieve branche?

Ik ben mede-eigenaar en Managing Director van Artemis Academie. Artemis is dé academie voor creatieve concepting in Trend Forecasting, Styling & Design en Art Direction. We bieden een erkende voltijd HBO Bachelor of Arts en part-time modules voor professionals. Binnen onze opleidingen speelt ruimtelijke vormgeving een belangrijke rol, waarbij de fashion industrie ook een belangrijk onderdeel is. Onze studenten leren niet alleen hoe ze producten en ruimten esthetisch vormgeven, maar vooral hoe ze conceptueel nadenken over vernieuwing voor fashion en design. Vanuit een sterk fundament - Toegepaste Trend Forecasting - kunnen ze vernieuwende en onderbouwde concepten ontwikkelen die hun tijd vooruit zijn en impact maken.

2. Wat is het leukste aan het werk dat je doet?

Onderwijs ontwikkelen in co-creatie met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. De tijd dat onderwijs vanuit binnenuit werd vormgegeven, ligt achter ons. Innovatie en snelheid zijn cruciaal. We staan in direct contact met de markt, analyseren trends en vertalen die razendsnel naar ons curriculum. Dat zorgt ervoor dat onze studenten werken met de meest relevante kennis en skills. Daarnaast hebben we onlangs nieuwe modules voor professionals gelanceerd, samen met experts zoals Trend Forecaster en Culturel Insight Director Pernille Kok-Jensen, Future Strategist Bodil Jurg, award-winnende materiaalontwerper Shahar Livne en visual storyteller expert Alex Smith. Deze modules zijn ontworpen om professionals up-to-date te houden met de nieuwste ontwikkelingen in hun vakgebied. Die dynamiek, het schakelen tussen onderwijs en praktijk, maakt mijn werk ongelooflijk inspirerend.

3. Waar ben je het meest trots op?

Dat we Artemis in korte tijd fundamenteel hebben vernieuwd en dat dit impact maakt. Vorige week werden we bezocht door de directie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, juist omdat ons innovatieve onderwijs was opgevallen. Dat bevestigt dat we op de goede weg zitten en écht verschil maken.

4. Waarom is Artemis Academie interessant voor fashion professionals?

De fashion industrie is continu in beweging. Nieuwe technologieën, duurzaamheid, veranderend consumentengedrag en maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een vernieuwende blik. Artemis leidt fashion professionals en creatieven uit andere branches niet alleen op in design, esthetiek en art direction maar vooral in toekomstgericht en daarmee vernieuwend denken. Wij leren professionals hoe ze trends signaleren en vertalen naar innovatieve concepten. Denk aan circulaire ontwerpstrategieën, materiaalinnovatie, multi sensorische ervaringen, vertellen van je verhaal met beeld en hoe je AI toepast in ontwerpen. Onze modules helpen professionals om zich te onderscheiden en hun expertise naar een hoger niveau te tillen, zodat ze voorop lopen in de industrie.

5. Waar kunnen we je binnenkort ontmoeten?

Op onze open dag, 15 maart a.s. van 13 - 16 uur. En wie zin heeft in een goed gesprek, mag altijd langskomen voor een kop koffie op onze nieuwe prachtige academie aan de Marnixstraat 317. Mijn mail is d.robben@artemisacademie.nl