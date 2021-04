Fashion van Fraenck: Honderd procent eerlijk, circulair en inclusief

Hoe twee jonge Nederlandse designers hun krachten bundelden en een spraakmakend sustainable fashion label ontwikkelden. Dat is het verhaal van Fraenck. Het modemerk uit Arnhem onderscheidt zich niet alleen vanwege de bijzondere tassen en fashion collecties die in het eigen atelier worden vervaardigd, maar óók omdat de collecties volledig circulair en inclusief tot stand komen.

“Fraenck staat voor inclusief design in de breedste zin van het woord”, vertelt Pascal Mulder, die het merk samen met partner Ratna Ho oprichtte. Het tweetal ontmoette elkaar op de kunstacademie in Arnhem, waar Pascal product design studeerde en Ratna fashion design. Na hun studie presenteerden ze gezamenlijk hun eerste fashion collectie op de Amsterdam Fashion Week: tassen gemaakt van restmateriaal van een grote zeilmakerij in Duiven, Buitink Technology. “De keuze voor zeil kwam niet uit de lucht vallen”, aldus Pascal. “Voor een project tijdens mijn studie had ik ook al met Buitink samengewerkt. Dat beviel zo goed dat we besloten om op de sustainable toer door te gegaan.”

In de prijzen

De duurzame tassenlijn die zo ontstond werd een doorslaand succes. In 2016 wonnen Ho & Mulder met hun collectie de ASN Bank Wereldprijs, zowel de jury- als de publieksprijs. Ook werden ze in 2019 genomineerd voor de Best Green Handbag. In dat jaar reisden ze af naar New York om de Handbag Awards persoonlijk bij te wonen. “De award ging helaas aan onze neus voorbij”, glimlacht Ratna. “Maar wát een fantastische ervaring was dat.” Fraenck is een schoolvoorbeeld van een inclusieve onderneming. Pascal: “Het sociaal ondernemerschap kwam op ons pad via een samenwerking met Siza, een organisatie die mensen met een beperking begeleidt. Bij IGNITE AWARD, een wedstrijd voor social startups, schopten we het vervolgens tot de finale en niet lang daarna konden we ons sociale businessplan uitrollen, dankzij ondersteuning van de Rabobank Foundation en Stichting DOEN. Nu begeleiden we jaarlijks - via een leerwerktraject - tien tot twintig mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast hebben we diverse stagiaires van ROC-, MBO- en HBO-opleidingen rondlopen.”

Mini maatschappij

“Ons team bestaat dus uit een ratjetoe van mensen”, gaat Ratna verder. “We hebben medewerkers van jong tot oud, van allerlei nationaliteiten en met of zonder beperking. We noemen het ook wel onze multiculturele mini-maatschappij. Onze medewerkers kunnen bij ons een vak leren - naaien, lasersnijden, in een winkel klanten helpen of een website onderhouden -, maar het begint meestal met het aanleren van basisprincipes. Zoals elke dag op tijd komen, een boterham meenemen, structuur in de dag aanbrengen en goed met je collega’s omgaan. Voor sommige mensen in onze samenleving is dat al een hele uitdaging. En ja, als je deze mensen dan langzamerhand meer zelfvertrouwen ziet krijgen of zelfs helemaal ziet opbloeien… dat is fantastisch om te zien. Dat wij aan die ontwikkeling mogen bijdragen geeft veel voldoening.”

Fashion en interieur

De ontwerpen van Fraenck zijn even divers als functioneel en blinken uit in eenvoud en originaliteit. Naast tassen en modeaccessoires heeft Fraenck de collectie recent uitgebreid met kleding en interieurproducten. Alle producten worden gemaakt van restmaterialen of duurzame alternatieven. Om een idee te geven: in 2020 verwerkte Fraenck ruim 3200 kilo zeildoek-, spandoek-, banner- en kunstleerrestanten tot nieuwe producten. Pascal: “We zien onszelf niet als tassenmerk. Als we zin hebben om iets anders te ontwerpen, doen we dat. Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld een lasersnijmachine gekocht, waardoor we nu ook hardere materialen kunnen bewerken. Daar gaat ons ontwerpbloed dan weer volop van stromen. We hebben onder andere al laptophouders en tafellampjes aan ons assortiment toegevoegd. Ook hebben we eindelijk de tijd gevonden voor Ratna om zich weer te richten op kleding, waar toch echt haar hart ligt. Net als bij onze tassen gebruiken we voor de fashion collectie stoffen van oude, afgekeurde of restanten voorraden. Alles wordt gemaakt in ons eigen atelier.”

Bestendige groei

De afgelopen jaren heeft Fraenck een bestendige groei doorgemaakt. Zelfs afgelopen jaar wisten de Arnhemmers - dankzij een order van veertigduizend mondkapjes - met zwarte cijfers af te sluiten. Pascal: “Net als voor veel ondernemers is het afgelopen jaar niet makkelijk geweest. Dan heb ik het met name over onze winkels die maandenlang gesloten moesten blijven. Maar we zijn overeind gebleven en hopelijk kunnen we nu weer op volle kracht vooruit. Aan de andere kant nopen moeilijke tijden je om nieuwe mogelijkheden te onderzoeken. Dat hebben we gedaan en daarom richten we ons nu ook op de zakelijke markt. We ontwerpen en maken allerlei toffe producten voor bedrijven, instellingen en overheden. Hiervoor gebruiken we onze eigen restmaterialen óf die van de opdrachtgever. Voor de ASN Bank hebben we bijvoorbeeld laptophoezen gemaakt van oude vlaggen en voor Witteveen+Bos hebben we veertienhonderd fietstassen gemaakt van recyclede banners. Allemaal superleuke ontwikkelingen waar we heel trots op zijn.”

Resellers gezocht De producten van Fraenck worden verkocht in de Fraenck Conceptstore aan de Beekstraat in Arnhem, waar ook het atelier is gevestigd, in het Fraenck Station op Station Arnhem en in de webshop. Daarnaast is Fraenck te koop bij zo’n twintig resellers in Nederland, België en Duitsland. Pascal: “We willen het aantal verkooppunten graag uitbreiden en zijn op zoek naar geschikte resellers. Heb je een winkel of webshop en ben je geïnteresseerd in onze duurzame mode, tassen, accessoires en/of interieurproducten? We werken graag met je samen! Neem een kijkje op www.fraenck.com of stuur een mailtje naar contact@fraenck.com

Bedrijven en partners gezocht De producten van Fraenck vinden ook hun weg naar het bedrijfsleven. Niet heel gek, want wie wordt er nou niet blij van een duurzaam, lokaal én inclusief relatiegeschenk? Pascal: “We zijn druk bezig de zakelijke markt te veroveren en hebben al een aantal prachtige opdrachten voor vooruitstrevende bedrijven mogen aanpakken. Het mooiste is dat we hiermee ontzettend veel restantmaterialen een tweede leven kunnen geven. Bovendien levert het prachtig werk op voor ons team. Heb je banner- of vlaggendoek liggen en wil je hier iets moois van maken? We denken graag met je mee. Ook kunnen onze eigen restmaterialen ingezet worden. Er is van alles mogelijk. Neem een kijkje op www.fraenck.com of stuur een mailtje naar contact@fraenck.com