Fashion Week: Tien damesmodetrends voor FW2020/21 om op in te zetten

Parijs - Het scala aan catwalkshows en presentaties van de herfst/winter 2020/21-collecties werd begin maart afgesloten met een adembenemende show van Louis Vuitton. Paris Fashion Week werd gekenmerkt door een bezorgde stemming in verband met het coronavirus die op de achtergrond en soms ook op de voorgrond trad. Desalniettemin leverde de modeweek een golf van nieuwe trends en hoogtepunten. FashionUnited heeft tien modetrends voor het herfst/winter 2020/21-seizoen op een rij gezet

Dieprood

De dieprode tint kleurde dit seizoen vele catwalks. Van Hermès tot Balmain - en niet te vergeten: het opkomende merk Koché, de verzadigde en levendige roodtint was terug te zien in jassen en mantels, tailoring en couture-items. De kleur straalt sensualiteit, passie, maar ook kracht uit.

Beeld: Hermès, Balmain, Issey Miyake.

Eindeloze lengte

Op een groot deel van de FW2020/21-catwalks reikten jassen, rokken en jurken tot aan de enkels en voeten. Deze voorliefde voor een grote lengte is al een aantal seizoenen zichtbaar en lijkt door te zetten, als je kijkt naar de slank gesneden silhouetten bij Lemaire, Kenzo en Chloé.

Beeld: Lemaire, Kenzo, Chloé.

Sleutelwoord: Tailoring

Tailoring. Dat is het sleutelwoord van dit moment, en heeft de geest van nagenoeg alle modeontwerpers beziggehouden. Blouses, double-breasted blazers en plooibroeken - de kunst van het maatwerk bepaalt de garderobe van het seizoen. Het Amerikaanse streetwear-icoon Virgil Abloh koos voor getailleerde jassen en maatwerk-kragen. De blouse, en met name de alledaagse blouse, is weer essentieel aan het worden.

Beeld: Ujoh, Prada, Off-white.

Outdoor functionaliteit

De outdoorbranche, lang geprezen om het succes van de donsjas, lijkt een steeds belangrijkere plaats in te nemen in de dames- en herengarderobe. Op de catwalk van Off-White droeg Bella Hadid een rode loper-jurk, waarvan de sleep was gemaakt van technisch textiel van Arc-Teryx, een Canadees bedrijf dat is gespecialiseerd in kleding voor bergsporten. Technische materialen, details met trekkoorden, outfits voor zeer koud weer en een levendig kleurenpalet: Het buitenleven komt tot in ieder hoek tot uiting.

Beeld: Off-White, Kenzo, Issey Miyake.

Klassieke witte kraag

Als er één trend is om komend seizoen op in te zetten, is het wel de witte kraag. Virginie Viard, artistiek directeur van Chanel, benadrukte deze trend al tijdens de SS20 haute couture fashion week, waarbij ze werd geïnspireerd door de dagen die Gabrielle Chanel tijdens haar jeugd doorbracht in het door nonnen gerunde weeshuis. Of het nu gaat om grote kragen of een exemplaar met geschulpte afwerking (scallop), het belangrijkste is dat ze wit zijn en dat deze maagdelijke tint het hoofd siert. Het wordt bij voorkeur gedragen in combinatie met een zwarte top om een elegant contrast te creëren.

Beeld: Chloé, Alianna Liu, Celine.

Helemaal in het zwart

Zwart werd vaak gedragen. Of met opvallende details of in een complete zwarte look. Daardoor verduisterde een groot deel van de catwalks: van de verontrustende show van Balenciaga tot de latex silhouetten van Anthony Vaccarello voor Saint Laurent. Bij Chanel speelde Virginie Viard met zwart door wit te gebruiken als contrastkleur.

Beeld: Issey Miyake, Chanel, Kristina Fidelskaya.

Zwierende franjes

Items die op een chique en mooie manier waren voorzien van franjes, waren met name te zien bij Prada, Dior en Ingié. Men draagt lange en sprankelende franjes voor een jaren 20-look of op korte broeken met hoge tailles voor meer bewegingsvrijheid en een nonchalant gevoel.

Beeld: Ingié, Dior, Prada.

Glanzend latex

Latex wordt vaak gelinkt aan de wereld van seks, maar dit seizoen werd er veel over gepraat nadat het herhaaldelijk in de collecties van Balmain en Saint Laurent te zien was. Latex of niet, het is juist het glanzende aspect dat aanspreekt voor het herfst/winter-seizoen. Opmerkelijk is ook het veelvuldige gebruik van leer: voor jassen en mantels, alledaagse mode en avondkleding.

Beeld: Lacoste, Balmain, Arthur Avellano.

Verre reiziger

Het thema ‘reizen’ is dit seizoen steeds populairder, en wordt geïnspireerd door backpackers, avonturiers en wereldreizigers. Of het nu gaat om een kaki canvas, functionele details of speelse laagjes, het idee is dat de drager is teruggekeerd van een verre reis, zelfs als hij of zij daar nooit echt is geweest.

Beeld: Lemaire, Balmain, Kenzo.

Schitter fel

Glitter wordt niet langer gezien als vulgair maar is nu dé manier om ontwerpen te voorzien van een glamoureus gevoel. Steentjes, juwelen-versieringen en lurex draden: deze trend werkt als detaillering maar ook in complete looks.

Beeld: Balenciaga, Celine, Koché.

Het origineel van dit artikel verscheen eerder op FashionUnited FR. Vertaling en bewerking vanuit het Engels: Tessa Guntlisbergen.