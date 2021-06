Fashion4Wellness bewijst dat je met slow fashion ver kunt komen. Heel ver...

Hamamdoeken, strandlakens, handdoeken, beachbedcovers, kimono’s, tunieken, kikoy's, fouta’s, pareo’s, plaids… noem het maar. Allemaal met de hand geknoopt en geweven van hoogwaardig katoen door ambachtelijke familiebedrijfjes uit Turkije, Tunesië, Bali en Kenia. Dat is Fashion4Wellness, het Nederlandse textielmerk van ontwerpster Lidy de Roos.

Elk item uit de collectie van Fashion4Wellness is oogstrelend, superzacht, comfortabel en uniek. Want: met de hand gemaakt door mensen bij wie het weven, borduren en knopen al generaties lang in de familie zit. De producten van Fashion4Wellness worden in heel Europa verkocht en zijn ideaal voor op het strand, in de sauna, op vakantie, aan het zwembad, in de wellness of natuurlijk gewoon thuis.

Op slag verliefd

Het verhaal van Fashion4Wellness begint in 1995 als Lidy de Roos op vakantie is in Turkije. In een klein dorpje bezoekt ze een traditionele weverij waar hamamdoeken worden vervaardigd. De Roos: “De doeken waren zó mooi, ik was op slag verliefd. Ik besloot: ‘ooit ga ik iets met die doeken doen’. In 2008 was het zover. Samen met een compagnon nam ik een webshop over, hetcadeau.nl. We verkochten vooral relatiegeschenken, kerstpakketten en... badtextiel! Eindelijk had ik de gelegenheid om die prachtige doeken uit Turkije te gaan verkopen.”

Reizen

En ja, hoe gaat dat? “Van het één kwam het ander”, blikt De Roos terug: “Er kwamen meer websites, zoals www.hamamdoek.nl en www.fashion4wellness.com. Langzamerhand begon de focus steeds meer op textiel te liggen en begon ik zelf dessins en producten te ontwerpen. Dit resulteerde in 2015 in de oprichting van ons eigen merk Fashion4Wellness. Vorig jaar hebben we daarnaast het merk Balyy gelanceerd, met prachtige producten uit Bali. Inmiddels reizen mijn compagnon en ik de hele wereld over, op zoek naar nieuwe producten, leveranciers en technieken. Daarbij komen we op de mooiste plekken en ontmoeten we de meest bijzondere mensen. Al onze producten worden gemaakt door kleine familiebedrijfjes in landen als Turkije, Tunesië, Kenia en Bali. Vaak worden de weeftechnieken al generaties van vader op zoon doorgegeven. De band die we met deze mensen hebben is heel waardevol. Dat wij hun leven een stukje zorgelozer kunnen maken - omdat we zonder tussenpersonen werken en altijd een eerlijke prijs betalen - geeft veel voldoening.”

Kikoy's en fouta’s

Even terug naar de producten… Kikoy's en fouta’s, wat zijn dat eigenlijk? Lidy lacht. “Hamamdoeken kennen de meeste mensen wel”, legt ze uit. “Deze handdoeken worden al eeuwenlang gebruikt in Turkse badhuizen, de zogenaamde hamams. In Tunesië worden dit soort saunadoeken fouta’s genoemd. Kikoy’s komen uit Kenia en zijn traditionele omslagdoeken voor mannen. Een kikoy heeft een zachte ‘badstof’ aan de binnenkant en een geweven laag met een mooi dessin aan de buitenkant. Het verschil tussen de diverse doeken - die overigens van verantwoord katoen van kleine boeren uit de omgeving worden gemaakt - zit ‘m in de weeftechnieken. Elk land kent zo zijn eigen tradities en weeftechnieken. Een kikoy zou bijvoorbeeld nooit in Turkije gemaakt kunnen worden en een fouta niet in Kenia.”

Charmant

De Roos vertelt dat ze in Bali de aloude batik-techniek heeft ontdekt, een bepaalde manier om geweven stoffen van decoraties te voorzien. “Daar laten we de mooiste strandlakens, tunieken, kimono’s en pareo’s van maken”, vertelt ze. “Omdat de producten met de hand worden gemaakt, kan er een weef- of stempelfoutje in zitten. Dat moeten klanten wel beseffen. Gelukkig vinden de meeste mensen dat juist charmant, zeker als ze het verhaal achter onze producten kennen.”

Slow fashion

Dat je met slow en responsable fashion veel kunt bereiken, daarvan is Fashion4Wellness het bewijs. Het merk is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een bekende naam in de wellnessbranche. Stukje bij beetje wordt het assortiment uitgebreid. Zo zijn plaids en dekens een nieuwe loot aan de Fashion4Wellness-stam. Ook het aantal verkooppunten stijgt gestaag. “We leveren aan allerlei soorten klanten, groot en klein”, vertelt De Roos. “Van kleine boetiekjes tot hotels en wellnesscenters en van kleine webshops tot grote online spelers als Zalando. Met andere woorden: we hebben alles goed op de rit en willen graag doorgroeien. We nodigen geïnteresseerde retailers dan ook graag uit om contact met ons op te nemen.”

