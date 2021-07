Fashion4Wellness blijft slow fashion trouw

Met de introductie van het merk Balyy laat ontwerpster Lidy de Roos van Fashion4Wellness zien dat zij in slow fashion blijft geloven. Balyy: tradioneel handgemaakte producten.

Balyy wordt uiteraard op Bali gemaakt bij een traditioneel Balinees familiebedrijf met de eeuwenoude Batikmethode. Balyy heeft een selecte collectie van kimono’s, pareos, tunieken en strandlakens. Batik is een techniek waarbij het ongeverfde doek met de hand wordt gestempeld met hete was. Hiermee wordt een patroon op het doek ‘geperst’ en daarna geverfd. Na het verwijderen van de was blijven er op de plekken waar de was zat, witte lijnen over. Dit wordt herhaald waarbij mooie patronen en een verscheidenheid aan kleuren ontstaan.

“Deze doeken zijn bijzonder. Als je een Balyy Kimono aan hebt wil je werkelijk niets anders. Het voelt zijdezacht aan en valt prachtig,” vertelt Lidy. De collectie 2021 bestond uit 17 designs in 9 verschillende kleurencombinaties. En nadat mensen weer naar buiten mochten, op vakantie en naar de sauna’s gingen was de collectie snel uitverkocht. “Van elk item wordt maar een kleine serie gemaakt. Dit is omdat elk product handgemaakt is en dit maakt sowieso elk product uniek,” vervolgt Lidy.

Voor 2022 komen er nieuwe prachtige kleurencombinaties en dessins. Ook komt er eindelijk een mannenkimono. Duidelijk is dat ook mannen fijne stoffen willen voelen.

Beachbed cover niet meer weg te denken

2021 was duidelijk het jaar van de “beachbed cover”. Heerlijk voor thuis over je ligstoelen in de tuin of gewone tuinstoelen. Omdat de beachbed cover een handig stukje omslag heeft, glijdt deze niet weg en blijft lekker op zijn plaats. Binnen de collectie van Fashion4Wellness had Lidy een setje uitgebracht: beachbed cover Double Diamand en een hamamdoek Double Diamond. Voor 2022 wordt een aantal prachtige details aan toegevoegd. De beachbed cover krijgt een handig zakje om iets op te bergen en de hamamdoek een prachtige streep aan het uiteinde in een andere kleur.

Deze Hamamdoek Double Diamond is uiteraard van 100% bio katoen van de hoogste kwaliteit. Het heeft een subtiele textuur en is daardoor zeer zacht. Deze hamamdoek is geweven op oude weefmachines en is in verschillende maten verkrijgbaar. De Hamamdoek Double Diamond dankt zijn naam aan het mooie weefpatroon in de vorm van een diamantje en de 2 gemixte kleuren katoen. Geweven met de grootste zorg op traditionele weefmachines met technieken die eeuwen teruggaan. De kwastjes zijn met de hand gedraaid en geknoopt. De Double Diamond is een zachte en soepele Hamamdoek van ongebleekt katoen.

“Ook komen er nieuwe strandlakens, hamamdoeken en kikoys,” zegt Lidy lachend met een knipoog. “Tijdens de lockdown kon ik juist veel tijd besteden aan het maken van prachtige motieven en daar ga je volgend jaar het resultaat van zien,” sluit ze af.

Bij Fashion4Wellness ga je geen 6 collecties in één jaar zien. Integendeel! Veel producten zijn al jaren in het assortiment en vrijwel ongewijzigd. Zo is de hamamdoek Deniz van Fashion4Wellness in meer dan 30 kleuren en 6 afmetingen beschikbaar. Voor komend seizoen is op veler verzoek de afmeting 100x50 en 140x70 toegevoegd. De klanten van Fashion4Wellness verwachten namelijk dat de Deniz ook prima in de sportschool gebruikt kan worden. We zullen zien.

Pre-order is nu al mogelijk. Neem contact met ons op.