FashionPower, bekend van onder andere de merken Redmax en Jack in a Bag, viert haar 20-jarig jubileum

Een kijkje achter de schermen bij Reg en Ronald Nelemans, oprichters van het bedrijf.

Alles begint, zoals bij ieder bedrijf, met een stukje geschiedenis. In 1897 was het Jan Nelemans die er voor koos om de kleding in te gaan, nu vier generaties later, zetten de beide broers nog steeds die traditie voort.

Zij kozen er 20 jaar geleden voor om Fashionpower te maken van wat het nu is, een bedrijf dat zijn focus midden in de samenleving heeft, dat duurzaam, comfortabele en betaalbare sportcollecties ontwikkelt en deze maatschappelijk verantwoord, naar de huidige maatstaven, produceert. Belangrijk daarbij zijn altijd deze vijf hoofdvragen: Waar staan de merken voor, wat is de overtuiging, welke beslissingen worden op basis van die overtuiging genomen, wat is de verantwoordelijkheid en waar geloven ze in?

Ronald Nelemans: ‘Toen we begonnen was functionele sportkleding alleen verkrijgbaar bij de grote dure merken. Dat moest anders, vonden we. En daarmee ontstond onze missie: mensen comfortabel en met een goed gevoel laten bewegen. Dat hebben we jaren gedaan totdat Reg twaalf jaar geleden terugkwam van een reis naar China en de volgende stap gezet werd: we gaan het duurzaamheidaspect aan de artikelen toevoegen en we worden de beste duurzame speler.’

Beeld: FashionPower, eigendom van het merk.

Duurzame sports en activewear? Daar moest de markt in de beginjaren nog aan wennen. Vooral toen FashionPower garens gemaakt van bamboe, kokos en koffie introduceerde. De mode-industrie is nog steeds een van de meest vervuilende industrieën, FashionPower wil daarin het verschil maken. Op dit moment is 95 procent van de collectie duurzaam ontwikkeld. In 2030 wil het een volledig duurzaam en transparant bedrijf zijn; van techniek en het product tot aan de arbeidsomstandigheden.

Beeld: FashionPower, eigendom van het merk.

Reg Nelemans: ‘Duurzaamheid is de DNA van ons bedrijf. Je kunt alles laten drukken op een label, papier is geduldig, maar wij hebben altijd vooropgesteld dat we het eerst getest moeten hebben en het móét functioneren voordat we het op de markt brengen. Waarvan en hoe het gemaakt wordt, laten we niet alleen door derden controleren - zoals bijvoorbeeld Oeko-Tex en Amfori - we doen ook permanent zelf een controle.’

‘Gezondheid en duurzaamheid zijn ontzettend belangrijk. Met onze comfortabele, betaalbare en duurzame sportkleding bieden wij toegevoegde waarde en dragen wij bij aan een beter milieu. Niet alleen de mensen die onze kleding kopen, ook onze leveranciers waar we mee werken en iedereen die voor ons bedrijf werkt is bezig met duurzaamheid.

Beeld: FashionPower, eigendom van het merk.

Ronald ‘We leveren wat we beloven en we gaan duurzame relaties aan. Zakenpartners van het eerste uur zijn er dan ook nog steeds. ’We hebben een heel hoge servicegraad en denken altijd in oplossingen op het gebied van presentatie, verpakkingen en online ondersteuning. We zijn een total solution provider.

Samen met een fantastisch team van veertig mensen in totaal in Zundert, Nanjing China en Aken Duitsland werken wij ieder dag gezamenlijk aan onze doelstelling FEEL RESPONSIBLE ACT SUSTAINABLE.

Beeld: FashionPower, eigendom van het merk.